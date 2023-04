Nueva autopsia para hombre “comido por chinches” en cárcel de Georgia

Sus familiares exigen justicia, al afirmar que Lashawn Thompson murió “comido por chinches”. El cadáver del hombre fue encontrado en septiembre de 2022.

El abogado que representa a la familia Thompson, Ben Crump, dijo en una rueda de prensa este jueves que buscarán una autopsia independiente.

Colin Kaepernick, exatleta de la NFL acordó pagarlo, precisó Crump.

Former NFL quarterback, turned civil rights activist Colin Kaepernick has agreed to pay for an independent autopsy of Lashawn Thompson’s body. https://t.co/nSCjNiYsQE

Michael Harper, otro abogado de la familia, dijo que Thompson murió con los ojos abiertos:” Está documentado en los registros médicos… lo vieron decaer y no hicieron nada”.

Crump, añadió que Thompson tuvo más de 1,000 picaduras y además de sus ojos, se encontraron insectos en su boca, oídos y nariz.

Como una medida drástica y a modo de prueba, levantó una fotografía ampliada de Thompson sin vida, con los ojos abiertos y los párpados rodeados de insectos.

En el documento forense, se estableció que la causa de muerte del hombre era “indeterminada”, lo que levantó sospechas en los familiares de Thompson.

Harper envió a The New York Post una copia de dicho informe, subrayando un apartado en donde se describe una “grave infestación de chinches” dentro de su celda.

Con una investigación en curso y de manera súbita, tres miembros del personal de la cárcel del condado de Fulton han presentado su dimisión.

Entre los funcionarios que renunciaron, se encuentran el carcelero jefe, el carcelero adjunto y un miembro de la división de investigación criminal.

Paciente de esquizofrenia, Thompson, fue arrestado el 12 de junio del año pasado por un delito menor y derivado al ala psiquiátrica de la prisión.

El hermano menor de Thompson, Brad McCrae, dijo que las imágenes de su cuerpo cubierto de insectos eran “horrorosas” y que la celda parecía una “cámara de la muerte”.

Brad McCray — #LashawnThompson’s brother — speaking TRUTH to power about the bug-infested conditions Lashawn was forced to live in at the Fulton County Jail. #JusticeForLashawnThompson pic.twitter.com/RguJiGUgox

— Ben Crump (@AttorneyCrump) April 21, 2023