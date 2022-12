Nueva colección de varitas interactivas de Ollivanders

Comparte en:

La colección trae 13 nuevas varitas interactivas, incluida una varita única para cada destino, inspirada en la amada franquicia de películas de Harry Potter para Universal Orlando Resort, Universal Studios Hollywood, Universal Studios Japan y Universal Beijing Resort

Una nueva colección de varitas auténticas e interactivas de Ollivanders ha llegado a The Wizarding World of Harry Potter en los parques temáticos de Universal de todo el mundo, trayendo 12 varitas completamente nuevas, más una adicional que es exclusiva para cada destino incluyendo, Universal Orlando Resort, Universal Studios Hollywood, Universal Studios Japan y Universal Beijing Resort.

Cada varita original dentro de la nueva colección combina un tipo de madera con uno de los tres poderosos núcleos preferidos del maestro fabricante de varitas Garrick Ollivander de la serie de películas de Harry Potter (pelo de unicornio, fibra de corazón de dragón y pluma de fénix) y por primera vez viene con un inserto de la “historia de la varita” que detalla las distintas propiedades de esa varita específica y los atributos de su propietario ideal.

Los visitantes también pueden usar las nuevas varitas para lanzar hechizos y revelar sorpresas mágicas con el conjuro correcto y un suave movimiento de muñeca en ubicaciones seleccionadas dentro de las tierras espectacularmente temáticas.

La nueva colección también trae una varita única a cada parque de Universal que es exclusiva de ese destino y no está disponible en ningún otro lugar, que incluye:

La línea de nuevas varitas interactivas de Ollivanders ya está disponible en Universal Orlando Resort, Universal Studios Hollywood, Universal Studios Japan y Universal Beijing Resort, y se une a la selección actual de varitas de cada parque inspiradas en los queridos personajes de la serie Harry Potter.

Para obtener más información sobre Universal Parks & Resorts, visite www.universalparks.com .

Representando un vasto universo interconectado, también incluye tres películas épicas de Fantastic Beasts, Harry Potter and the Cursed Child, la obra de teatro galardonada con múltiples premios, video de última generación y juegos móviles de Portkey Games, productos de consumo innovadores, emocionante entretenimiento en vivo (que incluye cuatro parques temáticos) y exhibiciones reveladoras.

Esta cartera en expansión de giras y tiendas minoristas de Wizarding World propiedad de Warner Bros. también incluye el buque insignia Harry Potter New York, Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, Warner Bros. Studio Tour Tokyo y Platform 9 3⁄4 retail tiendas

El Mundo Mágico sigue evolucionando para ofrecer a los fans de Harry Potter nuevas y emocionantes formas de participar. Para la comunidad de fans de todo el mundo y para las generaciones venideras, invita a todos a explorar y descubrir la magia por sí mismos.

Más información está disponible en universalproductsexperiences. com

