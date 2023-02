Nuevas filtraciones para el iPhone 15 Pro

Un medio de comunicación y prensa especializado publicó nuevas filtraciones acerca den nuevo modelo del iPhone, el 15 Pro. Muchos empezaron a especular sobre esta versión a pocos días de la salida del iPhone 14, el cual no tuvo tan buenas ventas. La expectativa por esta nueva versión del smartphone de Apple es alta.

Hay nuevas filtraciones del esperado iPhone 15 Pro, y se especula que será uno de los smartphones más caros del mercado. Apple suele subir un poco los precios de sus equipos, aunque esto los vuelva inaccesibles para gran parte de la población. Ahora bien, con esta nueva filtración, los fanáticos de la empresa de la manzana mordida tienen grandes expectativas y destacan su emoción frente a las redes sociales.

Sigue leyendo: Sheila Serrano, puertorriqueña que vive en su coche recibe ayuda

Una página web especializada en temas de tecnología, indicó que la empresa de Apple reveló imágenes de lo que podría ser el modelo de su nuevo iPhone 15 Pro. Esto sucedió recientemente y la gente, sobre todo, los fanáticos de Apple, están emocionados por los nuevos cambios.

De acuerdo a este portal web, la información acerca de las filtraciones la obtuvieron en las fábricas de carcasas o cubiertas de China. Cabe destacar que estas son las primeras empresas en conocer los diseños, ya que tienen que realizar los forros del smartphone.

Apple envía a estas empresas chinas el archivo CAD original, la cual se necesita para fabricar las cubiertas de cada modelo. Este mismo documento se usa para la creación de accesorios para las diferentes versiones del iPhone.

Podría interesarte: Pequeñas y medianas empresas de Puerto Rico en problemas por posible incremento del costo de electricidad

A simple vista puede verse un modelo simple, con una línea característica de esta empresa. Las cualidades que posee el nuevo diseño son clave para poder dar innovaciones de alto impacto en los usuarios y fanáticos, provocando una expectativa alta a nivel global. De acuerdo a la fuente experta en tecnología, las cámaras son los principales recursos en mejorar, a demás de contar con un puerto USB-C, una noticia insólita para iPhone, quienes estaban “encaprichados” con una conexión diferente y única, provocando mayores gastos y contaminación.

Te recomendamos leer: Ayuda alimentaria en Florida Central, Hope Partnership muestra su compromiso

Esta última característica no es del todo buena, ya que hay rumores de que este puerto USB-C será especial para iPhones y no permitirá la carga con cargadores de otros dispositivos.

Esto recalca la despedida de Apple a su conexión Lightning. Aunque esto es una decisión que tomó hace años con el puerto C implementado en las Mac y los iPad, solo que no querían actualizar a su línea de smartphones. Esto no fue una buena acción que le nació a la empresa de la manzana mordida, si no fue la gran insistencia y las estrictas legislaciones de la Unión Europea, e incluso Brasil, lo que provocó la salida de las entradas Lightning. La Unión Europea obligó a Apple el obedecer las normas y hacer que todos sus teléfonos tuviera puerto USB-C. El objetivo de la región de Europa era unificar el puerto de carga y entrada de lectura de todos los teléfonos inteligentes disponibles en la región.

De acuerdo a esta filtración, el nuevo modelo contará con un diseño más ergonómico, con bordes más curvos que se extiende desde los biseles hasta el propio cristal.

I worked with @9to5mac to give you the first look at iPhone 15 Pro! Thinner bezels, USB-C, new cameras, rounder edges, and more… see the full story at https://t.co/0dZ6DQ8Hrn pic.twitter.com/cKSvo7chk2

— Ian Zelbo (@ianzelbo) February 16, 2023