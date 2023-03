Parlamento de Uganda propone pena de muerte a personas LGBTQ+

Las condenas van de unos años en prisión a cadena perpetua. Otros casos, pretenden aplicar la pena de muerte, pues según autoridades, Uganda tendrá tolerancia cero.





“Vamos a aplicar la ley para asegurarnos de que los homosexuales no tienen espacio en Uganda”, dijo el parlamentario Musa Ecweru durante el debate de aprobación.



Tras la declaración, los asistentes ovacionaron su postura y le dedicaron cantos.



Durante el debate, el también ministro de estado de Obras Públicas y Transporte, Ecweru, manifestó que “La homosexualidad es una amenaza para la raza humana”.



Y según sus argumentos, “lo que estamos discutiendo es la preservación de la raza humana”, señaló.



Las penas de cinco años en prisión, podrían ser otorgadas a quienes intenten “promocionar” la “homosexualidad”.

Cheers and applause in Uganda parliament as new bill making it illegal to identify as LGBT passes https://t.co/qkPQsB5nNe pic.twitter.com/Svmasv95qQ





La amplia mayoría de los 500 diputados que votaron a favor acordó introducir la pena de muerte por “delitos de homosexualidad agravada”.



Esto se suscitó durante una revisión del documento luego de su aprobación, informó la prensa local.



De acuerdo con el proyecto de ley, la homosexualidad con agravantes se define cuando la víctima es menor de 14 años o mayor de 75, padece discapacidad o una enfermedad mental.



También aplica cuando una persona contrae una enfermedad sin cura científica, o si el agresor es un padre, tutor o un criminal en serie.





Un activista de los derechos de la comunidad LGBTQ+, comentó a la BBC que el debate en torno al proyecto de ley ha aumentado el temor de más y peores ataques a la comunidad.



Por si fuera poco, han incrementado las amenazas anónimas, sembrando desconcierto y ansiedad entre quienes se sienten vigilados.



“Hay mucho chantaje. La gente está recibiendo llamadas en las que les dicen: ‘Si no me das dinero, denuncio que eres gay'”, relató el activista.



Este proyecto de ley, surge en un contexto donde las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo ya son ilegales en Uganda, sin embargo, introduce nuevos delitos penales.



Plantea el simple hecho de identificarse como homosexual como un acto ilegal. Además, obliga a personas del entorno a denunciar a quienes identifiquen como homosexuales.



El proyecto de ley fue aprobado con un amplio apoyo en el Parlamento de Uganda el martes por la noche.



Pero todavía falta la ratificación del presidente de aquella nación, Yoweri Museveni. Cuando esto haya ocurrido, el proyecto será introducido en el código penal del país.





La Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional lo ha calificado de “espantoso”, “ambiguo” y “vagamente redactado”.



Tigere Chagutah, representante de Amnistía Internacional, describió a la legislación como represiva y detalló que ” institucionalizará la discriminación”.



Asimismo, explicó que bloqueará el trabajo legítimo de la sociedad civil , los profesionales de la salud pública y los líderes comunitarios.





The Anti-Homosexuality Act passed by the Ugandan Parliament yesterday would undermine fundamental human rights of all Ugandans and could reverse gains in the fight against HIV/AIDS. We urge the Ugandan Government to strongly reconsider the implementation of this legislation.