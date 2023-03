Parque Estatal Crater of Diamonds, un paraíso para los cazatesoros

Comparte en:

El Parque Estatal Crater of Diamonds, en Arkansas, ha sido el escenario donde se descubrió un diamante al que han nombrado “Bud”, en honor a su descubridor.





Este hallazgo fue realizado por David Anderson, un turista originario de Murfreesboro, Tennessee y asiduo visitante del Parque Estatal Crater of Diamonds.





Anderson, declaró tras haber encontrado la gema; “Eso es para ‘Big, Ugly Diamond'”. Por esta razón, se le dice Bud.



Una visita al Parque Estatal Crater of Diamonds, le valió encontrar el pasado 4 de marzo el diamante color marrón de 3,29 quilates.



Como dato curioso, autoridades del parque compartieron que diariamente los visitantes encuentran uno o dos diamantes, por lo que se les permite conservarlos.



Estos, cada día buscan en un campo arado de 37,5 acres, que corresponde a “la superficie erosionada de un antiguo cráter volcánico que contiene diamantes “.



Con respecto a sus primeras impresiones tras avistar la piedra, Anderson dijo:



“Al principio pensé que era cuarzo, pero me preguntaba por qué era tan brillante”.



Luego, explicó que le bastó mirar con detenimiento el objeto.



“¡Una vez que lo recogí, me di cuenta de que era un diamante!”, dijo con entusiasmo.

Anderson descubrió el Parque por televisión



Este hallazgo se produce tras 16 años en los que Anderson ha acudido al parque, una visita habitual para él desde que se enteró de los hallazgos gracias a la televisión.



Explicó que en su primer hallazgo, encontró un diamante blanco de 1,5 quilates, y a la fecha acumula más de 400 diamantes en su colección.







Otros encuentros interesantes

El afortunado Anderson, detalló que a lo largo de los años que lleva visitando el Parque, también ha encontrado un diamante amarillo de 3,83 quilates.



Otro hallazgo nada desdeñable, se dio cuando llegó a sus manos otro diamante blanco de 6,19 quilates.



Ante las preguntas sobre el destino de la piedra que encontró a inicios de mes, Anderson comentó que planea venderlo a joyeros expertos.



Para darse una idea de las características de la piedra, el intérprete del parque, Tayler Markham, detalló su tamaño y forma:

“aproximadamente del tamaño de un guisante inglés, con un color marrón claro y forma de octaedro”.



Y agregó que los bordes lisos y redondeados del hallazgo reciente de Anderson son típicos.



Esto se debe a la “reabsorción” durante la erupción que primero arrojó los diamantes del parque a la superficie.



Como dato curioso, el diamante es el más grande encontrado en el Parque desde septiembre de 2021.



En esa ocasión, un visitante originario de Granite Bay, California, encontró un diamante amarillo de 4,38 quilates.



A lo largo del presente año, se han encontrado la nada discreta cantidad de 124 diamantes en el Parque Estatal Crater of Diamonds.



Cómo obtener un diamante en el Parque Estatal Crater of Diamonds

Para llevarse a casa estos inusuales y ostentosos souvenirs, los visitantes pueden alquilar herramientas de excavación y tamizado.



Al recolectarlas, los guardaparques les brindan asesoría e identificación de las piedras encontradas dentro del sitio.

Conoce el Crater of Diamonds State Park



Según los encargados, más de 75 000 diamantes han sido encontrados desde 1906.



De estos, más de 35 000 fueron encontrados desde que el área fue designada Parque Estatal, en el año 1972.



En 1924, se desenterró del sitio un diamante blanco con un molde rosado con 40,23 quilates.



Dentro del parque, también fue descubierto el diamante más grande jamás encontrado en los EE. UU.