Pases especiales para miembros militares en parques de Universal Orlando

Como agradecimiento por su servicio a nuestro país, Universal Orlando Resort honra a los miembros militares retirados y en servicio activo con el Military Freedom Pass 2023 y ofertas especiales adicionales.

Los pases ya están a la venta en las oficinas de viajes y boletos militares.

Presentada en 2021, esta oferta exclusiva brinda al personal militar y sus familias la oportunidad de visitar el galardonado parque temático desde el 10 de noviembre de 2022 hasta el 24 de diciembre de 2023, con fechas bloqueadas limitadas.

Los detalles de Military Freedom Pass, paquetes de vacaciones y descuento de hotel son los siguientes:

PASE Military Freedom Pass 2023

El Military Freedom Pass de 2 parques 2023 se puede comprar por $199.99 por adulto y brinda acceso tanto a Universal Studios Florida como a Universal’s Islands of Adventure.

Los miembros de las fuerzas armadas y sus familias pueden disfrutar de las increíbles y emocionantes atracciones del destino, que incluyen enfrentarse a la nueva especie de montaña rusa mientras corren junto a un feroz grupo de Velociraptor en Jurassic World VelociCoaster, y vuelan por el Bosque Prohibido en una épica “historia de montaña rusa”.

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, rockeando al ritmo de canciones exitosas a 65 mph en Hollywood Rip Ride Rockit y experimentar aventuras llenas de acción de Jason Bourne en The Bourne Stuntacular.

Por $35 adicionales, el personal militar y sus familias pueden comprar el Military Freedom Pass 2023 de 3 parques, que incluye la entrada al parque temático acuático Universal’s Volcano Bay, un oasis tropical donde los visitantes pueden disfrutar de una variedad de experiencias relajantes y emocionantes, que incluyen disfrutar del vistas de un volcán de 200 pies mientras se relaja en las arenas de Waturi Beach y conquista una caída de 125 pies en el Ko’okiri Body Plunge.

El Military Freedom Pass 2023 ya está disponible para su compra

Las fechas bloqueadas de boletos incluyen del 26 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023 y del 3 al 9 de abril de 2023.

Esta oferta no se puede comprar en Universal Orlando Front Gate y solo está disponible con una identificación válida en los puntos de venta participantes en las instalaciones de la Base Militar en todo el Estados Unidos.

Para obtener más información sobre esta oferta, visite www.UniversalOrlando.com/military.

PAQUETES DE VACACIONES A MIEMBROS MILITARES

Con dos opciones disponibles, los miembros militares y sus familias pueden llevar sus vacaciones al siguiente nivel con el paquete Military Create Your Own Vacation o el paquete exclusivo Military Vacation de The Wizarding World of Harry Potter.

Ambos paquetes vienen completos con el Military Freedom Pass, que permite a los huéspedes visitar durante todo el año. (Se aplican fechas bloqueadas).

El paquete Military Create Your Own Vacation (crear vacaciones a su gusto), incluye alojamiento en cualquier hotel de Universal Orlando y entrada anticipada al parque para seleccionar parques y atracciones, con una entrada válida al parque temático.

El paquete vacacional militar exclusivo de The Wizarding World of Harry Potter incluye alojamiento en cualquier hotel de Universal Orlando con una caja de recuerdos temática especial, desayuno en el Leaky Cauldron dentro de The Wizarding World of Harry Potter: Diagon Alley y The Three Broomsticks dentro de The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade y una sesión de estudio de fotografía de Shutterbutton.

Para obtener más información sobre cualquiera de los paquetes de vacaciones y para comprar, llame al 1-877-801-9720, o visite su Oficina militar de boletos y viajes autorizada.

HASTA UN 40% DE DESCUENTO EN UNA ESTANCIA DE HOTEL UNIVERSAL

Los militares y sus familias pueden aprovechar al máximo las próximas vacaciones alojándose en un hotel de Universal Orlando, que cuenta con beneficios exclusivos para parques temáticos, como entrada anticipada al parque, transporte de cortesía por todo el destino y más.

Los militares y sus familias son elegibles para recibir una tarifa con descuento en hoteles selectos de Universal Orlando, incluido hasta un 40 por ciento de descuento en la tarifa de su habitación en Universal’s Cabana Bay Beach Resort.

Para recibir el descuento, los miembros militares pueden llamar al 1-877-801-9720, o visitar una oficina militar de boletos y viajes autorizada.

