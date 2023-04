Paul Cattermole, vocalista de S Club 7 falleció a los 46 años

Ocurrida el jueves por la noche, la muerte de Paul Cattermole en Dorset, Inglaterra, aún no tiene una causa oficial.

El comunicado, describe:”Si bien actualmente se desconoce la causa de la muerte, la policía de Dorset ha confirmado que no hubo circunstancias sospechosas. La familia, los amigos y los miembros del S Club de Paul solicitan privacidad en este momento”.

We are truly devastated by the passing of our brother Paul. There are no words to describe the deep sadness and loss we all feel. We were so lucky to have had him in our lives and are thankful for the amazing memories we have. (1/2) pic.twitter.com/CFpkjU62aD

— S Club 7 (@SClub7) April 7, 2023