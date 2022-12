Pelé fallece a los 82 años tras un mes en el hospital

Comparte en:

Pelé, el astro brasileño, fallece a los 82 años en la ciudad de Sao Paulo, como consecuencia de un cáncer de colón.



El delantero Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, falleció a los 82 años en la ciudad de Sao Paulo, Brasil tras un mes en el hospital. El agente de la leyenda del fútbol fue quien confirmó su muerte.

Por el momento, atribuyen que falleció por un cáncer de colón. También arrastraba múltiples complicaciones médicas a raíz del mismo cáncer que le detectaron en septiembre del 2021.

A partir del 2021 fue hospitalizado constantemente para recibir quimioterapias y chequeos de rutina. Además, en años recientes pasó varias veces por el quirófano para tratar sus problemas de cadera, riñón y próstata.

“A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor, para sempre. Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today. Love, love and love, forever”.

Tuitearon desde la cuenta oficial de Pelé.

Grandes figuras del deporte, familiares y seres queridos le dicen adiós



“Eterno” “Por siempre una leyenda”, son algunas de las cosas que postean en redes sociales.

Pelé, afirman muchos, era el futbolista más querido de todos los tiempos, el primer mito, el O Rei Pelé. Las redes sociales están llenas de fotos y videos del jugadas maestras de la estrella brasileña.

Con él, acaba una era en la historia del fútbol y de Brasil.

“La inspiración y el amor marcaron el camino del Rey Pelé, quien hoy falleció en paz. En su viaje, Edson encantó al mundo con su genio en el deporte, detuvo una guerra, realizó obras sociales por todo el mundo y difundió lo que él más creía que era la cura para todos nuestros problemas: el amor. Su mensaje hoy se convierte en un legado para las generaciones futuras. Amor, amor y amor, para siempre”.

Postearon en su cuenta oficial de Instagram.

“Mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento. Un mero ‘adiós’ al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pele”.

Posteo Cristiano Ronaldo.

¿Quién era Pelé?

Nacido el 23 de octubre de 1940 en Tres Corações, un pueblito de Minas Gerais, Pelé se convirtió en una celebridad del fútbol local a la corta edad de 10 años.

Arrancó su carrera de futbolista profesional en el equipo Santos donde acumulaba múltiples trofeos. Su carrera rápida e intensa le llevó a ser consagrado como el mejor deportista del siglo XX.

Con 17 años jugó en el Mundial del 58 en Suecia. El joven futbolista regresó a casa con la copa mundial, así como en el mundial en Chile del 62 y en México en el 70. Además de ganar tres copas mundiales, conquistó 10 ligas, dos copas intercontinentales, dos Libertadores y cinco de Brasil.

“Cuando el balón llega a los pies de Pelé, el fútbol se transforma en poesía”.

Declaró Pier Paolo Pasolini, quien fue un escritor y director de cine italiano.

Descanse en paz la leyenda, Pelé.