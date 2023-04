PepsiCo declara la guerra a Sprite con Starry, pensado en la Gen Z

Este optimismo en realidad podría venir de los ejecutivos de marketing, quienes están haciendo con Starry el cuarto intento de la refresquera por posicionar un producto similar.

Una investigación realizada por Bloomberg, destacó algunas de las expectativas que PepsiCo ha puesto sobre la mesa con el lanzamiento de su refresco enfocado en la Gen Z.

El último refresco parecido, fue Sierra Mist, que apenas sobrevivió 23 años, pues cerró el año pasado. Antes estuvo Slice, que inició en 1984 y mucho antes, existió Teem en 1950.

Entre estos, se ubica también una marca que no alcanzó a ver la luz y solo quedó como una propuesta; el refresco Storm.

Por coincidente que parezca, que la mayoría de los nombres comiencen con la letra “S”, se debe en gran medida al deseo de la refresquera por competir con Sprite.

Con aparentemente los mismos ingredientes que la competencia, Sprite, de Coca-Cola, lleva por mucho la delantera frente a su competidor elaborado por PepsiCo.

Una investigación realizada por Euromonitor, dice que el 10% de los refrescos que se venden en EE.UU. son de lima-limón.

De estas ventas, no es una sorpresa revelar que Sprite y Sprite Zero representan casi las tres cuartas partes de eso.

Dado que el consumo de bebidas carbonatadas descendió 12% en la última década debido a que la Gen Z busca opciones saludables, la batalla es conservar a los que aún consumen.

Pero más aún, que estos jóvenes consumidores avalen la nueva propuesta de PepsiCo y la hagan suya.

La refresquera, está depositando todo su empeño en hacer que Starry se convierta en la opción número uno entre los menores de 27 años.

Un primer paso ya está hecho y es que Starry se convirtió en el refresco oficial de la NBA, luego de que PepsiCo cambiara a Mountain Dew por la nueva bebida.

El debut de la marca, llega representado por la actriz y cantante Keke Palmer, quien apareció en la serie Screem Queens y protagonizó la película Nope.

En el anuncio, Palmer aparece sentada junto a la cancha bebiendo Starry, después parece estar soñando y aparece el joven armador de los Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey.

“Tuvimos un lanzamiento exitoso”, dice Michael Smith, director de marketing de la marca. “Esperamos revelar más sobre Starry en los próximos meses”.

Para PepsiCo, hacer negocios con el mercado multicultural e hispano ha sido uno de sus grandes aciertos. Como ejemplo se encuentran Lay’s y Doritos.

Con este antecedente probado, la empresa pretende llevar a Starry hacia los consumidores diversos y jóvenes, mercado clave para los refrescos lima-limón.

Según los expertos, una inversión inteligente en la Generación Z a lo largo de los próximos años, podría darle a Starry entre el 5% y 10% de los consumidores actuales de Sprite.

Pov you’re thinking about the best lemon lime soda. 😍 #starrysoda pic.twitter.com/zyWsl3reU6

— Starry Soda (@PepsiStarry) March 31, 2023