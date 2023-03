Piqué por fin habla de la colaboración entre Shakira y Bizarrap

Comparte en:

Piqué habló por primera vez de la colaboración entre Shakira y Bizarrap. La colaboración que acumula más de 400 millones de vistas, entre las cuales no figura la del exfutbolista.





La colaboración entre la Shakira y Bizarrap, fue lanzada el 11 de enero y actualmente es considerada una de las canciones más escuchadas en la historia de YouTube.







Luego de dos meses de sonar en todas las plataformas de música, las opiniones de los usuarios se mantienen divididas, algunos la aman, otros la odian.



Sin embargo, hasta hace poco uno se mantenía al margen: Gerard Piqué.



El silencio sepulcral que mantuvo el exfutbolista, por fin se rompió y durante su participación en el programa El món a Rac1, expresó su opinión.



Quizás la compañía de su amigo Jordi Basté, brindó a Piqué la comodidad para condenar “políticamente” la canción que le dedicó la madre de sus hijos.



Cuando Basté le preguntó si había escuchado la canción, respondió afirmativamente.



Después, le cuestionó su opinión y sin titubear contestó que no deseaba hablar del tema.



Luego, prosiguió:





“Yo creo que las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo quienes somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Y a partir de aquí no pienso decir nada al respecto. Cada uno toma las decisiones que cree oportunas”, explicó Piqué.





Visiblemente incómodo y evasivo, el exfutbolista pareció comunicar más con el lenguaje corporal que con sus propias palabras.

Shakira llora tras aparecer en programa de Jimmy Fallon



Usuarios consideran que Piqué no ha logrado lidiar con la lluvia de comentarios negativos que continúan sobre él.



A decir de la aparición de su hijo mayor, Milan, en la primera transmisión de la Kings League, el barcelonés admitió que esta no fue planeada.



Sin embargo, reconoció que el chico insistió en que lo llevara y él accedió.



“Me gusta que participe en cosas que le hagan feliz. No estaba previsto que participara y me pidió salir; yo, encantado. Me siento orgulloso de cómo lo hizo.”

#Shakira parece estar triste y llorando en una tienda de #NYC después de haberse presentado en el #FallonTonight



(📸: Spalsh News/The Grosby Group) pic.twitter.com/duZeqgvmwJ — EnCasaConTelemundo (@ECCTelemundo) March 13, 2023



Tras la citada aparición, la cantante no tardó en emitir un comunicado de prensa aclarando que ella jamás dio un permiso para que su hijo saliera en la transmisión.



Acerca del momento que actualmente atraviesa el exdefensa –tanto profesional como personalmente-, explicó que se encuentra bien y feliz.



“La frase que dije en mi despedida en el Camp Nou, ‘A veces querer significa dejar marchar’, resumió bien mi estado de ánimo. En mi vida estaban pasando muchas cosas, no solo a nivel profesional, y te das cuenta de que, a veces, tienes que tomar la mejor decisión para tu entorno. Dejar de seguir jugando en el Barça no es algo que quería, pero entendía que tocaba. Salió natural”, expresó.