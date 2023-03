¿Planeabas ir a McDonald’s? Tienes que saber esto sobre la Big Mac

Comparte en:

Si planeabas ir a McDonald’s, debes de saber que la Big Mac ya subió de precio en todos los Estados Unidos, de acuerdo a lo revelado por CNBC. Este fenómeno no solo sucede en la nación estadounidense, sino que también se presenta en a nivel global.

De acuerdo a los medios de comunicación y prensa de la CNBC, McDonald’s aumentará el precio de sus hamburguesas estrella, las Big Mac. Por ello, si planeabas comprar una Big Mac, te recomendamos pensarlo dos veces, ya que está alcanzando nuevos costos máximos.

Un estudio reciente demuestra que el precio de la hamburguesa Big Mac de McDonald’s está teniendo un incremento, en al menos, cincuenta estados dentro de la nación. Las estadísticas revisadas por CashNetUSA, indica que la legendaria Big Mac tuvo un alza en algunos lugares y por eso procedió a analizar en cuáles zonas los clientes pagan más por este producto.

El precio más alto de la Big Mac

La Big Mac consta de los siguiente ingredientes base:

Dos carnes

Salsa especial

Lechuga

Queso

Pepinillos

Cebolla

Pan con semillas de sésamo

De acuerdo al estudio realizado, la Big Mac tiene el precio más alto en Hawaii, donde este oscila entre los $5.31 dólares. Esto indica un alto contraste con los costos que se registraban en esta misma zona y por el mismo producto durante 1967, el cual era de $0.45 dólares. En la actualidad, el lugar con el Big Mac más barato es Mississippi, donde se vende a $3.91 dólares.

La inflación aumenta los costos

Durante estos últimos años, la inflación es uno de los principales motivos por el cual los alimentos incrementa mucho su precio, provocando que la clase baja y media trabajadora no pueda acceder a ciertos productos de la canasta básica. Sin embargo, gran parte de la población sabe que una Big Mac no es un producto nutritivo y no está dentro de la canasta básica. A pesar de ello, algunos economistas se toman el precio de la Big Mac como un indicador secundario de la situación económica del país.

La inflación no solo afecta a los alimentos, sino que también provoca cambios en los precios de los ingredientes, combustibles, envases, procesos e incluso, prendas de vestir. Todo esto, en conjunto, provoca alzas en los precios que representan dificultades de accesibilidad.

Los precios en diferentes países

La Big Mac subió de precio, a pesar de que los costos de la carne de res, aves, pescado y los huevos, bajaron en un 0.1%, de acuerdo a los datos revelados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Según la institución, esta es la primera vez que se registra un decremento desde diciembre del 2021.

A pesar de que la Big Mac sigue siendo un producto muy caro en Hawái, su precio sigue estando en niveles decentes, en contraste con otras partes del mundo.

Aunque el Big Mac sigue siendo caro en Hawái, todavía es un buen precio comparado con otras partes del mundo. En Venezuela se registra uno de los costos más altos, llegando a los $8.34 dólares, mientras que en países como Bélgica e Italia cuestan $5.94 y $7.13 dólares respectivamente.

Pakistán se lleva el primer lugar en ofrecer el Big Mac más barato, teniendo un costo de $1.91 dólares, de acuerdo a los datos revelados por CashNetUSA.

