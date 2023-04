Plataforma de streaming planea serie televisiva de Harry Potter

Comparte en:

El hechizante mundo de Harry Potter, volverá a apoderarse de las pantallas. Esta vez, serán las pantallas de los hogares donde se proyecten las nuevas aventuras del mago.



HBO podría cerrar el acuerdo para emitir una serie de televisión de Harry Potter basada la saga escrita por J.K. Rowling.



Una fuente cercana a la producción, aseguró que el proyecto busca desarrollar una temporada por cada uno de los libros de la autora británica.



La persona, que pidió anonimato, argumentó que el acuerdo no ha sido oficial, pero prevé años de filmación para la nueva ficción on demand.



Esta nueva serie, podría ser uno de los estelares en la nueva estrategia de streaming que está por anunciar Warner Bros. Discovery Inc.



Tanto el consejero delegado de la compañía, David Zaslav, como el director de HBO, Casey Bloys, han pujado por convencer a la autora de la saga de realizar esta producción.



La intención, es que esta nueva serie pueda estrenarse en HBO y en línea, sin embargo continúa en espera de concretar el acuerdo.



De acuerdo al portal Bloomberg.com, no se trataría de un spinoff o continuación, sino de un comienzo nuevo y seriado.



Aunque al público pudiera encantarle encontrar en el elenco a Daniel Radcliffe y Emma Watson, es casi un hecho que todo el talento partirá de un nuevo casting.



Según el acuerdo, Rowling tendrá una participación creativa, más no sería la creadora principal del producto.



Cabe acotar que el estudio pretende albergar la serie bajo su estandarte de transmisión HBO Max, que pronto se combinará con Discovery + y conformará una nueva marca.



Si bien Rowling aprobó la adaptación de una obra de teatro, así como las atracciones en los parques temáticos, no ha emitido su última palabra respecto al proyecto.