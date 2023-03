Policía canadiense suma ocho cadáveres encontrados en Río San Lorenzo

A los seis cadáveres encontrados en el Río San Lorenzo, se suman dos hallazgos más en este viernes, actualizó la Policía de Akwesasne.

El territorio Akwesasne, se reparte entre las provincias canadienses de Ontario y Quebec, así como el estado de Nueva York en nuestro país.

Presuntamente se trata de dos familias de Rumania e India, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en un pantano, cerca de un bote volcado.

De acuerdo con lo dicho por la policía, probablemente trataban de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, entre ellos se encuentran los cuerpos de dos infantes (uno de tres años y un bebé)

Shawn Dulude, jefe de la Policía de Akwesasne, declaró a CBC, que el niño de tres años portaba un pasaporte canadiense.

Alrededor de las 17:00 hora local, se encontró el primer cuerpo en un pantano en Tsi Snaihne en Akwesasne, donde también se ubican los Mohawk.

Luego de este primer hallazgo, fueron encontrados los otros cuerpos en los alrededores. Sin embargo aún no han sido reveladas sus identidades.

Casey Oakes, el desaparecido que llevó a encontrar ocho cuerpos en Río San Lorenzo

“Se cree que las seis personas pertenecen a dos familias, una de ascendencia rumana y la otra que se cree que son ciudadanos de la India”, dijo Lee-Ann O’Brien, subjefa del Servicio de Policía de Akwesasne Mohawk, en una conferencia de prensa el viernes.

Las autoridades canadienses realizaban labores de búsqueda de un navegante desaparecido en los alrededores. Se trata de Casey Oakes de 30 años, quien continúa sin ser encontrado.

Aunque no está claro si existe una relación entre Oakes y las familias fallecidas, ya se investigan las posibles conexiones.

La dependencia gubernamental, detalló que el primer avistamiento fue realizado por un helicóptero que sobrevolaba la zona, reportando la presencia de una embarcación volcada en Río San Lorenzo.

