La fuerte polémica entorno a la política de auditoría presidencial obligatoria del IRS

Tras una publicación de un panel del Congreso, la política de auditoría presidencial obligatoria del IRS está bajo escrutinio. Te explicamos los detalles a continuación.

La polémica entorno a la política de auditoría presidencial obligatoria del IRS

Tras una investigación y un informe que publicó un panel del Congreso de EE.UU., encontraron que el Servicio Interno de Impuestos​ (IRS por sus siglas en inglés) no realizó una inspección obligatoria sobre las declaraciones de impuestos de Donald Trump hasta que el Congreso ejerció presión para obtener información del proceso.

La política de auditoría presidencial de tres puntos establece que las declaraciones individuales del presidente y vicepresidente están sujetas a una revisión obligatoria y mantenerse en una ‘carpeta naranja’ fuera del alcance de los empleados del IRS.

El proceso data desde 1977 y el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes alega que estuvo inactivo durante los primeros años de la administración de Donald Trump.

“En comparación, hubo auditorías del presidente Biden para los años fiscales 2020 y 2021”.

Explicó Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca.

De acuerdo con Bates, en el primero determinaron que a los Biden les debían un reembolso adicional del impuesto federal sobre la renta. En el segundo encontraron que debían $13 adicionales y de acuerdo a la política del IRS, pudieron eximirlo pero optaron por pagar.

Un portavoz del expresidente Barack Obama explicó que el mandatario fue auditado en cada uno de sus ocho años en el cargo.

La política debería tener requisitos más estrictos

Los demócratas del Congreso alegan que la política del IRS debería contar con requisitos más estrictos.

Los expertos en impuestos dicen que no lanzar la auditoría antes provoca problemas mayores con respecto a la capacidad del IRS para examinar las declaraciones de impuestos de los contribuyentes de altos ingresos. La declaración hace énfasis en que Donald Trump desafió las normas cuando era presidente.

“La política ha estado fuera de la vista del público porque los presidentes tradicionalmente han publicado sus resúmenes de declaraciones de impuestos al público”.

Explicó John Koskinen, comisionado del IRS durante las administraciones de Obama y Trump.

“Solo se convirtió en un problema con un presidente que se negó a publicar sus declaraciones de impuestos. Si Trump hubiera estado publicando sus declaraciones, nadie habría planteado este tema”.

Añadió.

Las declaraciones de impuestos de Trump que entregaron al Congreso culminan una lucha legal de un año entre el exmandatario y los legisladores demócratas.

“El hecho de que el IRS no haya auditado a Trump muestra que el programa de auditoría obligatorio no funciona, no podemos confiar en el sistema actual para auditar al presidente de manera justa, y hay un problema general del IRS auditando a contribuyentes sofisticados”.

Dijo Steve Rosenthal, miembro sénior del Urban-Brookings Tax Policy Center.

“Este es un problema mucho más grande que Donald Trump; sí, él empeora las cosas malas, pero la situación era mala para empezar”.

Agregó.

Recomiendan un requisito legal para el examen obligatorio de impuestos del presidente

Debido a los hallazgos del informe, los legisladores recomiendan un requisito legal para el examen obligatorio de los impuestos del presidente. Deben divulgar información específica de auditoría y declaraciones relacionadas ‘de manera oportuna’.

“Trabajaré para aprobar el proyecto de ley en el Senado”.

Dijo el presidente del Comité Senatorial de Finanzas, Ron Wyden.

“La cámara se movería rápidamente para promover la legislación”.

Informó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El problema que ocurrió con el IRS destaca la frustración con la llamada brecha fiscal (se le llama así a la diferencia entre cuánto dinero se le debe al gobierno federal y cuánto se paga).

“Veo dos grandes problemas aquí: qué va a hacer el IRS para garantizar que los presidentes sean auditados con regularidad y cuál es la razón para publicar estas declaraciones”.

Dijo Koskinen.

Múltiples mandatarios exigen que los resultados presidenciales deben divulgarse públicamente para garantizar una supervisión adecuada.