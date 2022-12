Premios Don Quijote a empresarios con determinación y resiliencia

Comparte en:

La resiliencia y determinación fue la principal característica que emprendedores hispanos mostraron para ganar el Premio Don Quijote durante una gala que este año coincidía con la celebración de su 25 aniversario, en un festejó muy especial con la música folclórica tradicional del Mariachi Cobre de México.

Más de 1,000 personas entre empresarios, inversores, directivos, comunicadores y amigos de los hispanos se dieron cita con sus mejores galas el pasado 10 de diciembre en el World Showplace Pavilion de Epcot, para celebrar la XXV edición de los Premios Don Quijote.

La monja Ann Kendrick, del Centro Comunitario la Esperanza, fue encargada de abrir la ceremonia con una oración y las presentadoras Iris Delgado y Yisel Tejada de Telemundo 31, fueron las maestras de ceremonia.

El evento es organizado por la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando (HCCMO por sus siglas en inglés) bajo la presidencia de Gaby Ortigoni y Prospera, con el propósito de reconocer a empresas e individuos comprometidos con la excelencia y el desarrollo de la comunidad hispana de la Florida Central.

Y los ganadores de este año 2022 son:

Empresa hispana del año, cinco años o menos: Guacamole Mexican Grill, Inc, representado por sus dueños, Diego Rojas y Gustavo Aristizabal.

“Me siento muy contento. Es un triunfo de todos en la familia del restaurante Guacamole. Porque el crecimiento de este restaurante no solo es por los dueños, sino por todas las personas que trabajan aquí”, expresó Diego Rojas, propietario de Guacamole Mexican Grill.

Entre las metas del empresario está expandir sus negocios incluso hasta el Aeropuerto Internacional de Orlando. Por el momento sirven para comensales del área de Alafaya Trail, Waterford Lakes y Avalon Park, donde el restaurante ha tenido gran aceptación por la gente. Además el empresario está comprometido con devolverle a la comunidad apoyando a las escuelas e iglesias vecinas con donaciones de insumos.

Nacido en Colombia, Rojas estudió Ingeniería Industrial. Recordó que cuando llegó a Orlando era muy difícil ir a la escuela y trabajar, así que cambió la carrera por Administración de Empresas y así formó su primera empresa de consultoría Inspiring Minds Consulting, Inc.

Luego trabajó por 10 años con Sunshine State Medical. Después abrió su restaurante y también un negocio en Colombia con todo para la construcción. Al poco tiempo abrió una clínica de terapia física, quiropráctica y ocupacional en Altamonte Springs y otra en Orlando.

Terminó su maestría de Innovación y Emprendimiento con la Universidad de Barcelona. Todas sus empresas siguen operando.

Rojas también ayuda a impulsar otros negocios por medio de una consultoría de ochos meses.

“Tuvimos una empresa de construcción en Avalon Park y un restaurante que no había abierto por la pandemia. Hemos ayudado a la comunidad de diferentes maneras. Anteriormente donaba mi tiempo para leer a los niños historias, después me hice presidente de Ser Colombia para ayudar con los proyectos. Ahora soy de la junta de Proyecto Vida que ayuda a las mujeres cabeza de familia a desarrollar empresas”, explicó el empresario colombiano.

Empresa hispana del año, más de cinco años: SkyBuilders USA, representado por sus dueños, Marcela Restrepo and Juan Vélez

Marcela es fundadora de SkyBuilders USA, empresa de construcción propiedad de una mujer y de minoría con sede en Orlando, se ha certificado con la ciudad de Orlando por 14 años.

También ha obtenido contratos con el Aeropuerto Internacional de Orlando y las Escuelas Públicas del Condado de Orange, así como con el Centro de Artes Escénicas Dr. Phillips.

Resiliencia

“Nosotros en Skybuilders USA y Skybuilders For All queremos ser un ejemplo. Mostrarle a personas como nosotros, que con disciplina y educación los sueños se hacen realidad. Vivimos en un país de oportunidades y esas oportunidades están abiertas para quienes quieran trabajar por ellas. Necesitamos dejar un legado para nuestra nueva generación. Estamos viviendo tiempos difíciles. Lo sabemos, pero necesitamos algo diferente para la nueva generación de millennials. Crecemos con resiliencia, crecemos aprovechando las oportunidades difíciles”, comentó la empresaria colombiana. Recordó que comenzaron Skybuilders en el 2008. “La gente pensó que estábamos locos. Ahora seguimos aquí representando a una compañía 100% hispana. Hoy recibimos el reconocimiento más importante para los negocios hispanos. Definitivamente hoy puedo decir que algo estamos haciendo bien. Y con la nuestra comunidad de nuestro lado podemos decir que hay mucho Skybuilders para rato. Después de esto, tenemos que darle las gracias a todos ustedes por su apoyo”, expresó durante su discurso de premiación.

Profesional del año: Luis Nieves-Ruiz, director de Desarrollo Económico en East Central Florida Regional Planning Council.

Premio a la excelencia: Bob Cortés, exrepresentante estatal y actual administrador de Asuntos Gubernamentales para el Alguacil del Condado de Seminole.

“Es un honor recibir este premio”, comentó Cortés quien fue el primer comisionado boricua en ser elegido en la ciudad de Longwood. Además es la primera vez que lo nominan a un premio Don Quijote y ganó. Sin embargo recordó que aún está en recuperación de un cáncer y que con el favor de Dios va a seguir adelante. “Tengo la sensación de gratitud. Porque todas las cosas he hecho, no las hago por alarde o reconocimiento, es porque lo debo hacer y si puedo ayudar al hispano y aquel que lo necesita lo hago”.

Los ganadores de los premios de Campeón de la Comunidad Hispana y Homenaje a la Trayectoria de Vida son nominados y elegidos por el comité de selección de los Premios Don Quijote.

Campeón de la Comunidad Hispana. Este premio se le otorga a una persona no hispana que ha sido ejemplar en su apoyo al progreso de la comunidad hispana en la Florida Central.

El ganador de este premio es el dr. Michael Burkett, presidente de Florida Technical College (FTC), una de las escuelas de comercio más grandes de la Florida con siete sedes en todo el estado y su escuela hermana Dave School, clasificada como una de las mejores escuelas del estado en animación, efectos visuales y diseño de juegos.

Homenaje a la Trayectoria de Vida. Modesto Alcalá, vicepresidente del Desarrollo Global y Placemaking para Universal Orlando Resort.

Durante más de tres décadas, Modesto ha sido un catalizador en la industria de la hospitalidad y restaurantes a nivel mundial.

El acto fue patrocinado por Walt Disney World Resort, Wells Fargo, AdventHealth, Bank of America, Universal Orlando Resort, PNC, 1st SOS Staffing, Florida Blue, Orlando Health, OUC- The Reliable One Travel & Leisure, Cypress Bank and Trust, Orlando Magic, JPMorgan Chase, 26Health, University of Central Florida, iHeart Media, Telemundo 31, Florida National News, La Prensa Newspaper, El Osceola Star, Univision Orlando y El Nuevo Zol 95.3 FM, entre otros.

