Presidente de México, Andrés Manual López Obrador, habla sobre las manifestaciones

Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, habla sobre la gran manifestación dese presentó este domingo, 26 de febrero del 2023. El movimiento social se dio debido a la reforma electoral que Andrés Manuel López Obrador, también llamado AMLO, nombra como “Plan B”, donde planea cambiar el grado de poder que tiene la Institución Nacional Electoral (INE).

El actual presidente de los Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador, también llamado “AMLO”, quiere empezar a ejecutar su reforma electoral que provocará cambios dentro de las funciones del Instituto Nacional Electoral de México. Declaró algunas palabras acerca de las diferentes protestas que se dieron el domingo y que juntaron a más de cuatrocientas mil personas de alrededor de cien distintas ciudades de toda la nación mexicana.

El gobierno local señala fueron menos de noventa mil personas. AMLO desea empezar a ejecutar su afamado “Plan B”, donde cambiará las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Cabe destacar que esta agencia es autónoma, y la reforma electoral reduciría el presupuesto y el personal del INE. Esta misma cuenta con la aprobación del Senado desde la semana pasada. La reforma despertó la alerta de varias naciones, ya que podría haber ciertos riesgos a la democracia al limitar a una institución autónoma y nacional.

En palabras del mandatario principal de México, en el Zócalo de la CDMX (Ciudad de México, capital del país) se presentaron alrededor de ochenta mil y cien mil personas, e indica que en otras ciudades, las marchas registraron un número mucho menor de asistentes, a lo que Andrés Manuel López Obrador dijo:

“[Son] todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México”.

De acuerdo a Andrés Manuel López Obrador, el sector conservador puede tener alrededor de 25 millones de partidistas.

En su rueda de prensa, la cual hace diariamente desde que inició su mandato, dijo:

“Tienen que mover más gente todavía, tienen que ir incrementando su capacidad de movilización porque tienen potencial, que no dejen de participar, de movilizarse”.

Andrés Manuel López Obrador no consideran que la manifestación fuera de gran alcance, sin embargo, se presume que llegaron a ser alrededor de quinientos mil asistentes.

Los protestantes no desean aplicar las reformas que propuso AMLO, dejando al Instituto Nacional Electoral (INE) tal y como está. Es importante mencionar que esta institución autónoma es la encargada de organizar las elecciones de todas las autoridades dentro de la República Mexicana.

El “Plan B”, nombre por el que se le conoce a la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, realizará lo siguiente:

De acuerdo a diferentes especialistas, esto podría poner en riesgo la autonomía de las elecciones y favorecería al partido en turno. Cabe destacar que estos especialistas son principalmente opositores del partido y demás agencia internacionales.

Ante esto, AMLO expresó lo siguiente sobre quienes dirigen estas manifestaciones:

“[A ellos] no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. Lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país, quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren mantener en la marginación y en el olvido a la mayoría de los mexicanos”.

El presidente de México declaró que entre los manifestantes, se presentaron muchos simpatizantes de los fraudes electorales, haciendo hincapié en el sucedido en las elecciones presidenciales del 2006.

El presidente también agregó:

“Cuando dicen el INE no se toca, lo que hay que estar pensando es no se toca lo que ellos quieren: la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca.