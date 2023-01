Primer frente frío del año: Viernes soleado y noche fría en Florida 

Se pronostica un viernes soleado en Florida Central, por la noche el primer frente frío del 2023 bajará las temperaturas en el Estado del Sol.

El primer frente frío de 2023 se desplaza hacia Florida, se está moviendo en la zona esta noche. El tiempo ‘más fresco’ del año en promedio para Florida Central es justo en este momento.

Temperaturas más frías están siguiendo una línea de tormentas que trajo varias advertencias de tornados y avisos a través del Panhandle y el norte de Florida el miércoles.

Jan 6th: Temperatures across #SoFla will be around 10 degrees cooler than yesterday under clearing skies as north winds bring cooler/drier air. Relative humidity values will fall to around 30% over interior/western sections today, leading to enhanced fire weather conditions.#flwx pic.twitter.com/a3dEY1RCMb

— NWS Miami (@NWSMiami) 6 de enero de 2023