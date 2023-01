Frente frío bajará la temperatura en Florida y Estados Unidos

Comparte en:

Se pronostica un día soleado en Florida Central, para la mitad de la semana, un frente frío bajará las temperaturas en el Estado del Sol.

Te puede interesar: Reanudan vuelos tras falla en computadora de la FAA

Frente frío afecta temperatura en todo el país

Un frente frío que se desplaza por el este de Estados Unidos está asociado a un sistema tormentoso que traerá lluvia y nieve a partes del noreste y un empuje de aire frío detrás, con el frente abriéndose paso hacia Florida.

“Será el aire más frío desde el día de Navidad”, dijo Bill Deger, meteorólogo de AccuWeather,

Se espera que el fuerte frente frío que se desplaza a través de Florida traiga temperaturas más frías a lugares de todo el estado este fin de semana. Es pronto para hablar de avisos por heladas o congelaciones, pero los vientos serán elevados el sábado por la mañana.

Above average temperatures expected this afternoon, but it won’t last long! A cool down is expected this weekend, and high temperatures will struggle to reach 60 on Saturday! pic.twitter.com/NTOf7SybQJ — NWS Miami (@NWSMiami) 12 de enero de 2023

Similares a las que se sintieron a finales de diciembre. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas en el norte y centro de Florida descenderán hasta los 30 grados a partir del viernes por la noche.

El meteorólogo George Rizzuto asegura lo siguiente, “el frente frío estará asociado con un sistema de baja presión que se desarrolla en el centro de Estados Unidos sobre la región de los Grandes Lagos.

El límite frontal frío retrocederá a través de todo el este de Estados Unidos”.

El clima más frío se sentirá en el norte de Florida, con temperaturas que se espera que caigan a mediados de los 30 para el viernes. La diferencia entre este frente frío y el frente que pasó por Navidad es que este no se asentará sobre el sur de Florida durante días.

La noche más fría en el pronóstico es de sábado a domingo por la mañana, con mínimos en los 40s superior. Para el domingo por la mañana, las temperaturas estarán en los 40s.

¿Lluvias y frío en Florida?

El frente frío que viene en camino traerá tormentas a Florida Central, el miércoles empezó el día frío, con temperaturas al despertar en los 40s en todo Orlando.

Las temperaturas se calentarán con la tarde, con máximas en la temporada baja a mediados de los 70s, los cielos permanecen despejados y con poca probabilidad de lluvia para hoy en la noche.

A little cooler today in the wake of a weak frontal passage with highs in the mid-upper 70s. Very dry air will remain in place with little to no rain expected for the next couple of days. pic.twitter.com/CjmUjoQ31S — NWS Miami (@NWSMiami) 11 de enero de 2023

Los próximos días serán bastante agradables en Florida Central, pero se avecinan grandes cambios.

Las altas presiones mantendrán nuestro tiempo en calma y por encima de lo estacional hasta mediados de semana. Las temperaturas alcanzarán los 70 grados el jueves, todos están al pendiente del frente frío, procedente del Pacífico, que barrerá la península de Florida.

El frente frío traerá un aumento en las probabilidades de lluvias y tormentas desde el jueves hasta el viernes, la amenaza de tiempo severo sigue siendo baja en este momento.

El sábado y el domingo se esperan temperaturas frescas, las máximas estarán entre 50 y 60 grados, con mínimas nocturnas entre 30 y 40 grados.

Florida antes de la llegada del frente frío

El pronóstico del clima para hoy martes 10 de enero es para tener la ventana de la casa abierta, nos espera un día soleado acompañado de una ligera brisa. Despejado y fresco durante la noche, con temperaturas cercanas a las de temporada y más cálidas el miércoles.

Jan 10: Another pleasant day across South Florida with dry and sunny conditions. A little cooler tonight with lows mainly in the 40s and 50s #flwx pic.twitter.com/W2OjjmeSPM — NWS Miami (@NWSMiami) 10 de enero de 2023

Se pronostica niebla dispersa con temperaturas al despertar entre 30 y 40 grados en el sudeste de Georgia y entre 40 y 50 grados en el noreste de Florida. Soleado a parcialmente nublado con máximas en los 60s, parches de niebla durante la noche en varias partes de la ciudad.

Si deseas visitar la playa, recuerda que hay niebla dispersa por varias zonas de Florida y niebla irregular en el sur del condado de Brevard.

🗣️ Another cool down is on the way!! Dry frontal boundary expected to move across the state today gradually cooling temps through mid week! Then, by the end of the week, another system brings even cooler temperatures to the peninsula! 🥶#FLwx pic.twitter.com/5scKbzlHaX — NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) 9 de enero de 2023

Los cielos comenzarán a despejarse más tarde hoy con máximas en los 60s para la zona de playa, el oleaje alcanzará las 2 pulgadas con un riesgo moderado de corriente de resaca.

El miércoles comenzará fresco, con mínimas de entre 40 y cielos soleados, junto con máximas que alcanzarán los 70 grados. Cada vez la llegada del frente frío se va a sentir en el Estado del Sol, por lo que te recomendamos estar al pendiente de los canales oficiales del clima para seguir la trayectoria.

Por el momento los pronósticos indican que el frente frío estará acompañado de lluvia, pero hasta ahora no se sabe si vendrá de la mano con algún otro fenómeno meteorológico.

Otro frente frío pasa por Florida

Las altas presiones mantendrán el tiempo tranquilo y cálido durante la mayor parte de la semana en Florida Central, pero se esperan cambios a medida que nos acercamos al fin de semana. Nos espera un lunes agradable, con cielos despejados y temperaturas cálidas.

Jan 9| A beautiful day in store for east central FL today, with dry conditions continuing with plenty of sunshine. Despite a weak cold front passing through, temperatures will be slightly above normal, with highs in the mid to upper 70s. pic.twitter.com/9MOfxd7r6m — NWS Melbourne (@NWSMelbourne) 9 de enero de 2023

Un frente frío débil se moverá a través de la península de Florida, bajando las temperaturas solo un poco el martes.

Nuestro pronóstico se mantendrá agradable hasta el jueves. Orlando recuperará los 70 grados el jueves, antes de un frente frío procedente del Pacífico que nos traerá lluvias el viernes.

Se esperan temperaturas mucho más frescas para el fin de semana, con máximas de entre 50 y 60 grados y mínimas nocturnas de entre 40 y 30 grados.

☀️Good Morning South Florida! We have another enjoyable day ahead of us with mostly sunny skies and afternoon highs in the upper 70s to low 80s. Tonight’s temperatures will cool into the mid-50s to low 60s. #flwx pic.twitter.com/sHsX3npcXv — NWS Miami (@NWSMiami) 9 de enero de 2023

El ciclo climático de La Niña, que ha enfriado el Pacífico durante tres inviernos consecutivos y alimentado el reciente “ciclón bomba” mortal en el Estado Dorado, promete moderar los tornados y otras tormentas severas en el Estado del Sol este invierno.

Los meteorólogos siguen esperando que La Niña siga aliviando el riesgo de tornados con un invierno más cálido y seco de lo normal en Florida, un posible respiro para los hambrientos manatíes y otros animales salvajes.

Primer frente frío del 2023 enfría Florida

El primer frente frío de 2023 se desplaza hacia Florida, se está moviendo en la zona esta noche de 6 de enero. El tiempo ‘más fresco’ del año en promedio para Florida Central es justo en este momento.

Temperaturas más frías están siguiendo una línea de tormentas que trajo varias advertencias de tornados y avisos a través del Panhandle y el norte de Florida el miércoles.

Jan 6th: Temperatures across #SoFla will be around 10 degrees cooler than yesterday under clearing skies as north winds bring cooler/drier air. Relative humidity values will fall to around 30% over interior/western sections today, leading to enhanced fire weather conditions.#flwx pic.twitter.com/a3dEY1RCMb — NWS Miami (@NWSMiami) 6 de enero de 2023

Chubascos dispersos y tormentas aisladas son posibles hoy, como el sistema continúa moviéndose hacia el sur.

Detrás de las tormentas, se espera un descenso significativo en el Panhandle y el norte de Florida.

El frío se espera que sea breve, con temperaturas más cálidas de regresar a principios de la próxima semana. La mayor parte de la Florida Central vio temperaturas en los 50s este viernes por la mañana.

Las temperaturas medias más frescas de Orlando son de 71 grados de máxima y 49 de mínima a partir de finales de la próxima semana. Florida Central verá temperaturas cercanas a eso pronto.

La mañana más fría será el sábado, pero no se esperan heladas.

El clima en Florida para el primer fin de semana del 2023

Se pronostica un buen tiempo durante el fin de semana y prácticamente toda la semana que viene. Las altas presiones serán las protagonistas antes de que el próximo frente frío se desplace la semana que viene.

El sábado debería haber cielos soleados y casi nulas probabilidades de lluvia. Se espera que las temperaturas durante el día se sitúen en torno a los 60 grados en el norte de Florida.

Más al sur, las temperaturas podrían alcanzar los 60 a 70 grados.

Los cielos despejados podrían bajar las temperaturas hasta los 30 grados en el interior del norte del Panhandle y el valle de Suwannee el viernes por la noche. En el resto del norte de Florida, las temperaturas descenderán hasta los 40º.

El sábado podría traer temperaturas más cálidas con cielos soleados. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 60 y los 70 grados en todo el estado.

Las temperaturas nocturnas aumentarán ligeramente en comparación con la noche anterior, como un sistema de alta presión cae en la Florida.

Se confirman tornados tras llegar fuertes tormentas a Florida

Se confirmó que dos tornados tocaron tierra en el sureste de Georgia el miércoles 5 de enero.

Las tormentas del miércoles fueron parte de un gran sistema de tormentas que se trasladó desde las Montañas Rocosas hasta la costa este a partir del domingo, 1 de enero.

En el lado cálido de la tormenta, hubo tormentas severas con vientos dañinos y tornados desde Texas hasta Georgia.

La fuente alcanzó el noreste de Florida y el sureste de Georgia el miércoles por la tarde. El aire cálido y húmedo por delante del frente chocó con el aire frío y seco que se movía desde el oeste, creando un ambiente favorable para tormentas severas y tornados aislados.

Se han confirmado al menos dos tornados:

Un EF-1 con vientos entre 86 y 110 mph en Bristol, Ga., Pierce Co. a unas 100 millas al norte/noroeste de Jacksonville.

Otro tornado, un EF-0, fue confirmado en Charlton County, Ga. a unas 55 millas al norte-noroeste de Jacksonville. Los vientos se estimaron cerca de 80 mph.

En todo el noreste de Florida, las tormentas produjeron ráfagas de viento de hasta 65 mph más algunos granizo pequeño.