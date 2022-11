Prohíben venta de cerveza en Qatar a dos días del Mundial

Las autoridades prohíben la venta de cerveza en Qatar, a unos momentos antes del Mundial de Fútbol. Esta decisión se reveló gracias al anuncio que dio la misma FIFA, quienes ya tenían un acuerdo con Budweiser, para vender el producto durante este mundial.

El mundial en Qatar sigue creando controversia por sus grandes normas conservadoras, que pueden llegar a ser discriminatorios, e incluso, punitivas. Ahora, a dos días del inicio de la Copa del Mundo de Fútbol, Qatar decidió prohibir la venta de alcohol durante el evento, dañando la alianza que tenía FIFA con Budweiser, un contrato que tenían desde hace más de veinte años.

Sigue leyendo: La Ruta del Chinchorreo 19 de noviembre, en Florida Central

Cabe destacar que Qatar indicó que respetaría los acuerdos comerciales de la FIFA hace doce años, cuando lo eligieron para el mundial de este 2022. Sin embargo, a dos días, las autoridades del país no quisieron honrar el acuerdo.

Esta noticia la comunicó la misma FIFA, a través de sus redes sociales y medios de comunicación. En el escrito se lee:

“Tras las conversaciones mantenidas entre las autoridades del país organizador y la FIFA, se ha tomado la decisión de centrar la venta de bebidas alcohólicas en el FIFA Fan Festival, otros lugares de encuentro de los hinchas y los locales que dispongan de licencia para ello, y eliminar los puntos de venta de cerveza del perímetro de los estadios”.

Podría interesarte: Prácticas abiertas para Caguas y Ponce en Puerto Rico

Mientras tanto, AB InBev, dueña de la cerveza Budweiser, no ha dicho nada al respecto.

Se presume que las negociaciones entre la cervecera y la FIFA siguen para poder cubrir el próximo Mundial que se hará en Norteamérica.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks

— FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022