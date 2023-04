¿No estás listo para presentar tus impuestos? es mejor pedir una extensión

Comparte en:

Abril 18 es el último día para presentar tus impuestos, sin embargo si no no te sientes listo para presentarlos puedes solicitar una prórroga para tener tiempo suficiente para hacer tus impuestos con cuidado para no cometer un error.

La importancia de la prórroga en la presentación de impuestos

Las extensiones existen no solo para quienes no tienen sus reportes a tiempo, es también para asegurarte de que reportaste tus ingresos y deducciones de forma correcta. Aprovecha esta posibilidad y prepara tus documentos para solicitar tu prórroga de seis meses.

Es de suma importancia entender en primer lugar, que una prórroga para presentar tus impuestos no significa que tengas una extensión para el pago de los mismos. La solicitud se debe hacer máximo el día de vencimiento de presentación de tus impuestos (18 de abril, 2023) y los únicos contribuyentes que no necesitan presentar una prórroga en línea o papel son los que se encuentran en áreas de desastre. Busca la lista de zonas que califican aquí y la fecha de vencimiento asignada.

¿Los impuestos federales y estatales se entregan en las mismas fechas?

Esta es una duda muy común, sin embargo como aclaración cada estado es responsable de su propia fecha de presentación de impuestos. Para simplificar, la mayoría de los estados siguen las pautas del IRS y hacen que la fecha límite del estado coincida.

Por supuesto hay algunos estados que no tienen impuestos estatales sobre la renta o que ha elegido una fecha de presentación extendida, así que asegúrese de consultar con el departamento de impuestos de su estado para saber cuál es la fecha límite de presentación de 2023 para usted. Ningún estado tiene una fecha límite de presentación antes de la fecha de presentación federal del 18 de abril.

Los nuevo estados que no tienen impuestos sobre la renta son Alaska, Florida, Nevada, Nuevo Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming.New Hampshire, por su lado tiene un gravamen de intereses y dividendos, según la Tax Foundation. La legislación aprobó la eliminación del impuesto a partir del 2024 y terminar en el 2027.

Tres cosas importantes que debes saber sobre la solicitud de una prórroga para presentar impuestos

El trámite es gratuito y online con Free File del IRS

Contribuyentes individuales sin importar ingresos pueden usar la aplicación Free File del IRS para solicitar una prórroga automática online para presentar impuestos.

En caso de ser aprobada, su nueva fecha de vencimiento sería el 15 de octubre del 2023 a menos que el día caiga en fin de semana o feriado se recorra al próximo día hábil.

Recuerde que se considera como declaración realizada a tiempo si el sobre se envía, se sella y se deposita en el correo para la fecha de vencimiento.

Esta solicitud también se puede hacer por correo con el Formulario 4868(SP). Llene la Solicitud de Prórroga Automática para Presentar la Declaración del Impuesto sobre el Ingreso Personal de los Estados Unidos máximo el 18 de abril del 2023. Encuentra el formulario 4868(SP) aquí.

Prórroga por pago efectuado

En caso de que le sea posible, realice un pago de forma electrónica de todo o parte del impuesto sobre los ingresos estimados adeudados con la aclaración de que es pago tiene la finalidad de una prórroga. El pago se puede realizar el mismo día por medio de los servicios de cuenta en línea.

Las opciones de pago disponibles son programar un pago con Pago directo utilizando el Sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales (EFTPS, por sus siglas en inglés) o con tarjeta de débito o crédito. Recuerda que debes seleccionar la opción “Form 4868” y no será necesario presentar el formulario de forma adicional. Para confirmar la extensión de tiempo, se enviará una notificación como comprobante de pago para su archivo.

La prórroga para presentar no es igual a una extensión de pago

En efecto, la extensión para presentar tus impuestos te otorga seis meses para presentarlos, sin embargo para evitar cualquier multa por pago tardío debes estimar y pagar cualquier impuesto adeudado al 18 de abril. Evita sorpresas y liquida la cantidad total que adeudas a la fecha de vencimiento.

En caso de no poder pagar la cantidad total adeudada por el impuesto el IRS ofrece opciones de pago. Aunque se evalúan los casos por separado, la mayoría pueden aplicar para un plan de pago en plazos por medio de la Solicitud Electrónica para el Acuerdo de Pagos a Plazosen IRS.gov/espanol

¿Cómo saber si reúno los requisitos para la solicitud de Plan de pagos para individuos?

El status tributario de cada persona determina las opciones de pago disponibles para cada solicitante. Dentro de las diferentes opciones de pago que se pueden ofrecer están el pago completo, el plan de pagos a corto plazo (para liquidar en menos de 180 días) o el pago a corto plazo para pagos mensuales.

Las opciones en línea a las que podría calificar son:

Plan de pagos a largo plazo: en caso de que la deuda de impuestos con multas e intereses sea menor a $50,000 o menos y se han presentado todas las declaraciones requeridas.

Plan de pagos a corto plazo: para quienes adeudan $100,000 o menos en impuestos, multas e intereses.