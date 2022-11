Puerto Rico y las corrientes marinas durante Acción de Gracias

El Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos (SNM), indicó que en Puerto Rico podría presentarse corrientes marinas durante el Día de Acción de Gracias. Por ello, se recomienda tomar precauciones.

El Día de Acción de Gracias, y los siguientes, tendrán grandes cambios en el clima. Así lo indica el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos (SNM). La agencia reveló la información este jueves, 24 de noviembre del 2022, recalcando que hay un riesgo moderado de que existan corrientes marinas en las playas del norte de Puerto Rico. Este aviso incluye a las regiones de:

También se estima un fuerte oleaje de hasta seis pies de altura podría afectar a diferentes mares del Caribe, Atlántico y alrededores.

En palabras del Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos (SNM):

“Las condiciones actuales para los bañistas y navegantes pueden presentar una amenaza para la vida y las embarcaciones pequeñas. Tome todas las precauciones necesarias al visitar cualquier playa local. Tenga en cuenta los consejos de los salvavidas, las banderas de la patrulla de playa y los rótulos. Los navegantes sin experiencia, especialmente los que operan embarcaciones pequeñas, deben evitar navegar en estas condiciones”.

De igual manera, la agencia federal agregó que, durante este día, las condiciones climáticas serán inestables, con presencia de humedad remanente y con movimiento sobre el archipiélago.

Se espera que las temperaturas sean refrescantes alrededor de toda el país, incluyendo las zonas montañosas.

Los vientos serán de 10 a 15 millas por hora, e irán con dirección al este. Sin embargo, el SNM indica que podrían ser más fuertes.

Nov 24: A moderate rip current risk for the north facing beaches of Puerto Rico, Vieques, Culebra and all of the USVI.

Riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, Vieques, Culebra y todas las Islas Vírgenes Estadounidenses. #prwx #usviwx pic.twitter.com/wWc2zxfQ7m

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 24, 2022