Puerto Rico abre oficinas en el Bronx, Nueva York. Brindarán apoyo para tramitar certificados de nacimiento, defunción, entre otros.

Este viernes Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció la apertura de una oficina de administración de asuntos federales de Puerto Rico en el estado. Allí pretenden ayudar a la diáspora puertorriqueña a obtener los registros vitales necesarios para acceder a beneficios y servicios del gobierno.

“Este acuerdo es otra forma de continuar fortaleciendo los lazos que tenemos con nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños que viven en Nueva York, así como lo hacemos en Florida”.

Externó el gobernador Pedro Pierluisi durante la conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Así, continuamos potenciando las oportunidades de intercambio social y comercial entre las dos jurisdicciones, promoviendo el desarrollo socioeconómico de los puertorriqueños aquí y allá”.

Agregó.

La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA en inglés) es una oficina de asuntos estatales y federales. Además, es la responsable de extender los servicios gubernamentales oficiales de Puerto Rico.

También apoyan a la comunidad puertorriqueña que reside en territorio estadounidense con su documentación, que incluye lo siguiente:

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (NYSDOL en inglés) creó la oficina con el fin de proporcionar un local gratuito de apoyo para los boricuas que viven en Nueva York y los estados circundantes. De esta manera, tendrán la asistencia que necesitan.

Las instalaciones están ubicadas en 400 East Fordham Road en El Bronx.

La gobernadora agradeció a Pierluisi y al representante Ritchie Torres por su colaboración en el proceso.

“Los neoyorquinos puertorriqueños no deberían tener que viajar para obtener documentos vitales. Nueva York se honra en abrir una oficina de @PRFAA en El Bronx para ayudar con dichos documentos. Gracias @GovPierluisi y @RepRitchie por su colaboración para hacer esto realidad”.

Tuiteó, resaltando la importancia del nuevo logro.

