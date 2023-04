Ralph Yarl: el adolescente al que dispararon por tocar el timbre equivocado

Andrew Lester, el tirador de 85 años fue acusado de asalto en primer grado y acción criminal armada por disparar al adolescente, informó la fiscalía.

Según el relato que dio a los oficiales de policía, Lester propinó dos disparos a Ralph Yarl de 16 años. Los hechos tuvieron lugar el jueves pasado.

De los disparos que recibió el adolescente, uno impactó en su cabeza y otro en su brazo, afortunadamente se reporta con vida.

His name is #RalphYarl and I’m sick and tired of this feeling…my heart completely broke when I learned this precious 16-year-old, who accidentally rang the door of the wrong address in an attempt to pick up his siblings, was shot in the head… (1/3) pic.twitter.com/4VaZo7EFVE

Este lunes, el fiscal del condado de Clay, Zachary Thompson brindo una actualización limitada del caso.

Aunque fue cuestionado acerca de un componente racial en el tiroteo, no abundó en detalles, sin embargo dejó claro que los hechos no quedarán impunes.

“Mi mensaje a la comunidad es que, en el condado de Clay, hacemos cumplir las leyes y las cumplimos”, dijo Thompson.

Añadiendo a su mensaje que no importa quién cometa el delito ni cuánto dinero posea el delincuente.

Clay County Prosecutor, Zachary Thompson released a statement: "We have not yet received a criminal referral from the Kansas City Police Department regarding this case…we are actively working with law enforcement in an attempt to speed up that process…" pic.twitter.com/yE5yXZgUbC

Tras los impactos de bala dirigidos al adolescente, Lester fue interrogado por la policía pero al término de las preguntas lo dejó ir.

La acción provocó molestias entre los vecinos, por lo que muchos de ellos iniciaron una protesta el domingo pasado.

Ralph se dirigía a recoger a sus hermanos menores, quienes se encontraban en casa de uno de sus amigos.

Eran cerca de las 22:00 horas del jueves 13 de abril, cuando por equivocación tocó el timbre del Sr. Lester y este disparó.

Yarl había había llegado a la calle 115 en lugar de a la terraza 115. Tocó en dos ocasiones el timbre sin haberse dado cuenta del error.

Tras escuchar pasos, la puerta se abrió con un hombre armado detrás, quién luego de dispararle dijo: “No vuelvas aquí”, relató el abogado Lee Merritt a NBC News .

Herido, el adolescente corrió a pedir auxilio hasta que en una casa cercana salieron a ver qué había ocurrido y lo ayudaron.

Sin embargo, Lester relató a la policía que pensó que alguien estaba entrando a su casa y disparó dos veces a través de la puerta.

Durante la rueda de prensa del lunes, los fiscales indicaron que los habitantes de Missouri tienen la facultad de usar la fuerza cuando se sientan en peligro.

Por su parte, Paul Yarl, padre del adolescente herido de bala, se mantiene firme al exigir que se castigue al hombre que disparó a Ralph.

El lunes, Yarl recibió una llamada del presidente Joe Biden y le extendió una invitación a la Casa Blanca cuando se haya recuperado.

A las muestras de solidaridad del presidente de los Estados Unidos, se sumaron la Vicepresidente Kamala Harris, Viola Davis y Halle Berry.

Doug and I are praying for Ralph Yarl and his family as he fights for his life.

Let's be clear: No child should ever live in fear of being shot for ringing the wrong doorbell.

Every child deserves to be safe. That’s the America we are fighting for.

— Vice President Kamala Harris (@VP) April 17, 2023