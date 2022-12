Raphy Pina da un mensaje de navidad desde la cárcel

Raphy Pina, el productor musical convicto por una ley de portación de armas, da un mensaje de navidad a todos sus seguidores desde la cárcel. En su perfil, el productor se expresó y dio declaraciones muy emocionales.

El productor musical, Raphy Pina, comunicó un importante mensaje dentro de sus redes sociales. Por Navidad, el esposo de la famosa cantante, Natti Natasha, quiso expresar algunas palabras a su audiencia. En Instagram dio algunas declaraciones sobre la “verdadera fortuna” durante estas fiestas navideñas.

Podría interesarte: “No le daban muchos días” puertorriqueña que recibió balazo en la cabeza en Orlando sobrevive

Raphi Pina, quien también es manager de artistas, reclamando a las autoridades, ya que tiene que pasar las fiestas tras las rejas. En sus propias palabras, la pasó “como todo un bandido”. Pina dijo que, a pesar de contar con muchos seguidores, conservar todos sus bienes materiales y monetarios, no tiene la “fortuna” de estar con su familia.

Sigue leyendo: Southwest en crisis, cancela vuelos en el Aeropuerto Internacional de Orlando y el resto del país

Estas fueron sus palabras en Instagram:

“Hoy este ‘peligro para la sociedad’ y ‘riesgo de fuga’ le toca pasar la navidad como todo bandido. Una acusación criminal que solo afecto a las víctimas que aún aquí seguiré cuidando y protegiendo con mi VIDA. Este suceso me ha quitado toda mi fortuna. Irónico, ¿verdad?, que sigo siendo más multimillonario, todos los activos están saldos, mi barco me espera aún en la marina, todo eso lo conservo, intacto, así que deben entender que no hablo de esa FORTUNA. Hablo de la FORTUNA que ni con el dinero ni lujos se pueden adquirir, sino con el amor que brindes de corazón a tus seres queridos”.