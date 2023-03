Experience Regina se disculpa por campaña turística misógina

El cambio de marca de Experience Regina, trajo consigo una estrategia que ha sido calificada de irrespetuosa y obscena.

Conocida anteriormente como Tourism Regina, la actual marca destino Experience Regina, llegó “renovada” con eslóganes desconcertantes para la población y los turistas.

Lemas como “la ciudad que rima con diversión” y “muéstranos tu Regina”, tomaron por sorpresa a concejales como Terina Nelson, quien asistió al evento de cambio de marca.

“No tenía idea de que esto vendría, nada en absoluto. Como concejal, estaba avergonzada”, manifestó.

La desaprobación por el cambio de marca, parece haber puesto la mirada internacional sobre la capital de la provincia de Saskatchewan.

Pues luego de las reacciones por parte de las autoridades de turismo, Experience Regina ya figuraba en titulares tanto de la BBC como de The Washington Post.

“Esto no fue solo un pequeño ¡ups!, fue enorme”, subrayó Nelson.

Experience Regina admitió que el cambio de marca rebasó la línea y generó un impacto negativo. El domingo pasado pidieron disculpas mediante un comunicado.

“Quiero comenzar disculpándome, en mi nombre y en el de nuestro equipo, por el impacto negativo que creamos con elementos de nuestro reciente lanzamiento de marca”, dijo Tim Reid, de Experience Regina, en el documento.

En una entrevista con la CBC, la concejal del Distrito 1, Cheryl Stadnichuk, declaró que estaba “estupefacta” cuando se enteró de la campaña.

Once you notice it, it's hard to imagine this made onto the internet. As Experience Regina's inaugural public engagement campaign no less. pic.twitter.com/oiDFjsjozh

— Paul Dechene (@PaulDechene) March 17, 2023