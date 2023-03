Reportero de Wall Street Journal detenido por presunto espionaje

Comparte en:

Un reportero perteneciente al Wall Street Journal se encuentra detenido por posibilidad de espionaje. Se trata de Evan Gershkovich, quien tuvo su arresto en las inmediaciones de la ciudad rusa de Ekaterimburgo. Así lo indicó el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso).

Reportero del Wall Street Journal arrestado por posible espionaje

El Servicio de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) reveló a los distintos medios de comunicación que las autoridades arrestaron al reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, por sospechas de que servía como espía. Por ello lo arrestaron en las inmediaciones de la ciudad rusa de Ekaterimburgo. El comunicado del Servicio de Seguridad de Rusia dice lo siguiente:

“Quedó frustrada la actividad ilícita del corresponsal acreditado ante la Cancillería rusa de la oficina de Moscú del periódico estadounidense ‘The Wall Street Journal‘, ciudadano de los Estados Unidos, Evan Gershkovich, nacido en 1991, sospechoso de espionaje a favor del Gobierno estadounidense”.

Quizá te interese: Arresto de personas involucradas en tráfico de fentanilo y cocaína entre Florida y Puerto Rico

Según el FSB

De acuerdo a los datos del FSB, Evan Gershkovich recogía varios detalles e información “secreta” del estado ruso, por órdenes directas de los Estados Unidos. De acuerdo a las autoridades rusas, este hombre esta recopilando información”sobre las actividades de una empresa del complejo militar industrial de Rusia”.

Debes de leer: La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico sigue sin atender a sus clientes

El comunicado indica que el reportero del Wall Street Journal fue detenido exactamente después de tratar de recibir los datos confidenciales. El comunicado que la FSB le dio a los medios de comunicación y prensa dice lo siguiente:

“El Departamento de Investigación del FSB de Rusia inició una causa penal contra el ciudadano estadounidense en virtud del artículo 276 del Código Penal de la Federación Rusa [espionaje]”.

Te recomendamos leer: Capacitan a personal de clubes en Orlando para frenar a los tiradores masivos

EL The Wall Street Journal preocupada

De igual manera, el The Wall Street Journal expresó su fuerte preocupación por el arresto de su reportero Evan Gershkovich en Rusia. La redactora publicó en diferentes medios:

“’The Wall Street Journal’ está profundamente preocupado por la seguridad del Sr. Gershkovich”.

No te puedes perder: Puertorriqueños no votaron por DeSantis y Rubio en elecciones de medio término, concluye análisis

Más tarde, Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, expresó la esperanza de que Estados Unidos entienda y no empiece a acosar a periodistas rusos dentro de nación, como represalías por lo suscitado en el caso de Evan Gershkovich, periodista de The Wall Street Journal.

Dmitri Peskov dijo a los medios de comunicación cuando le preguntaron si la situación podría provocar mayores inspecciones en corresponsalías de varios medios de comunicación rusos dentro de los Estados Unidos:

“Esperamos que no llegue a eso, no debería, pues no se trata de sospechas sino de una detención infraganti”.

Sigue leyendo: Pequeñas y medianas empresas de Puerto Rico en problemas por posible incremento del costo de electricidad

Sin mayores detalles al respecto

El FSB no señaló cuando se realizó la detención. En caso de llegar a tener una condena por espionaje, esta podría ser una pena de hasta veinte años de prisión.

Evan Gershkovich es un reportero que cubre, como corresponsal, la relación entre Rusia y Ucrania y pertenece a la oficina en Moscú del Wall Street Journal. El mismo FSB mencionó que el hombre tenía una acreditación del Ministerio ruso de Exteriores para poder desempeñarse como periodista.

No te puedes perder: Arresto de personas involucradas en tráfico de fentanilo y cocaína entre Florida y Puerto Rico

Su último reporte desde Moscú, el cual se publicó durante esta semana, se enfocaba en la desaceleración de la economía rusa por las sanciones occidentales impuestas después de que las tropas rusas entraran en Ucrania en el 2022.

Lee más de nuestras notas: