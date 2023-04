Representarán la Pasión de Cristo en español

Desde hace 15 años el Ministerio de Teatro de la Iglesia Católica St Isaac Jogues produce la representación de La Pasión de Cristo completamente en español. Desde entonces el pasaje bíblico se escenifica en los jardínes de la iglesia Católica donde el grupo de feligreses hispanos muestran su fervor cristiano actuando en la obra.

Para lograr recrear la conmovedora historia del hijo de Dios, los voluntarios ensayan a lo largo de varios días. En la producción se incluyen cantantes, coros, ingenieros de luz y sonido y por supuesto actores de todas las edades que dan de su tiempo por amor a su fe católica representando el evangelio de San Juan donde se narra la muerte de Cristo.

Sin duda el día que más llama la atención de los creyentes es el Viernes Santo que es cuando se realiza la crucifixión de Jesús de Nazaret, luego de todo el calvario que debe sufrir. Aunque casi todas las iglesias cristianas celebrarán conmemoraciones, este 7 de abril, en la Iglesia St Isaac Jogues escenificarán en vivo la crucifixión de Cristo y las actividades darán inicio a las 6 pm con una liturgia en el santuario.

Cuando terminen. Saldrán al jardín donde los asistentes comenzarán a presenciar la obra que empieza con la reunión de los 12 discípulos y Cristo; la traición de Judas Iscariote, la aprehensión de Jesucristo y sigue con la sentencia hecha por Poncio Pilatos.

“Es emocionante y especialmente porque voy a hacer el papel de María. Este es mi primer año haciendo el papel de la mamá de Jesús. Cuando estoy en el papel en ese momento siento todas las emociones que son tan reales. No sabía que me iba a atrever a hacer este papel frente a tanta gente. Dios me da la fuerza”, expresó Sorenid Blanco originaria de Puerto Rico y quien junto a su esposo llevan participando 10 años en la Cuaresma de Semana Santa.