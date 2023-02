Rihanna en el Superbowl LVII desata críticas, el show se lo llevó su evidente embarazo

Comparte en:

Rihanna impactó con su performance durante el show de medio tiempo del Superbowl LVII, después de estar ausente por casi siete años y desde su última presentación en el 2016 en el Gran Premio de Abu Dhabi. Sin embargo no fue su interpretación lo que se robó el show, su pancita dejaba ver un evidente embarazo que la convertirá en mamá por segunda ocasión.

Después de la presentación de Rihanna en el Superbowl LVII las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales se debaten las opiniones con respecto a la aparente falta de pasión en el escenario. Por otro lado, no fue el show lo que sorprendió a todos, si no su evidente pancita de embarazo. Se presume que está en la espera de su segundo hijo.

Artista, empresaria exitosa y madre

La cantante, actriz, diseñadora y empresaria originaria de Barbados decidió alejarse de los escenarios años atrás, para enfocarse de lleno en sus negocios y en especial en su línea de belleza. Hace un año, emprendió uno de sus proyectos más ambiciosos de su vida: la maternidad.

El tiempo que destina a su familia y la carga de trabajo la llevaron a ser mucho más selectiva con sus proyectos. Esto hace que sus fans tengan menos oportunidades de disfrutar de su talento. Ahora con un bebé de 10 meses, su prioridad es pasar el mayor tiempo posible a su lado.

“El balance es casi imposible porque sin importar cómo lo mires, trabajar siempre va a ser algo que te va a robar tiempo de estar con tu hija”, afirmó.



Rihanna no ha estado del todo ausente, nos regaló una pieza musical fenomenal para la película Wakanda Forever de Marvel.

Mujer millonaria hecha a sí misma según Forbes

Su talento musical es innegable, al igual que su capacidad de hacer negocios exitosos. Tanto su línea de ropa como la de belleza son de las más importantes y compradas en todo el mundo, esto la hizo ganar el reconocimiento de Forbes como “Mujer millonaria hecha a sí misma” (toma eso Kylie Jenner).

Al 2022 la fortuna de Rihanna se estimó en $1.400 millones, siendo su línea de belleza Fenty Beauty la responsable de gran parte de su fortuna.

Tres cosas que no sabías de Rihanna

Rihanna no regresa a los escenarios

El show de medio tiempo en el Superbowl LVI no representa su regreso a los escenarios, sus prioridades son claras: su hijo, su vida personal, su marca de moda, su línea de belleza y se rumora que próximamente lanzará una línea de productos capilares.

“En el momento en el que anuncié esto sabía que la gente pensaría ‘Oh, va a volver con nueva música’, pero no, ahora mismo no tengo pensado estrenar nueva música”, dejó así de claro la propia artista.

Hace unos años rechazó aparecer en el Superbowl LIII

Durante los años en los que hizo una pausa en su carrera musical, rechazó participar en el Superbowl LIII. Después de su colaboración en Ocean’s 8 como Nine Ball y antes de ser relacionada con A$ap Rocky decidió darle prioridad a su faceta de empresaria con su marca Fenty.

En su momento, Rihanna declaró que rechazó participar en el medio tiempo en apoyo al exquarterback Colin Kaepernick, quien inició una serie de protestas contra el racismo y brutalidad policial al arrodillarse ante el himno de USA.

“Simplemente no podía ser una traidora”, respondió en una entrevista a Vogue.

Ese mismo año decidió hacer una declaración en sus redes sociales que aclaraba un poco el porqué de su ausencia y dio pistas sobre los procesos que atravesaba en ese momento.

“A todos mis amigos / familia / compañeros de trabajo a los que aún no he vuelto a ver en los últimos meses… por favor, discúlpenme. Este año ha sido bastante abrumador, y estoy trabajando en esa cosa llamada equilibrio”, enfatizó la intérprete de ‘Diamonds”’.

Rihanna supera a los Beatles en records

Los Beatles lograron un record impresionante al colocar 50 de sus canciones en el top 40 durante toda su carrera. Riri por su parte sumó el éxito #51 con PartyNextDoor Believe it, que se posicionó en el número 23 del top.

Rihanna tiene un record como artista que alcanzó más rápido la meta de 1 millón de discos vendidos, reconocido con el famoso disco de platino.

A pesar de ser una mujer impresionante que suma éxitos en cada etapa de su vida, durante el show del medio tiempo del Superbowl se robó el escenario y no por su interpretación. Cuando se subió al escenario mostró su adorable pancita de embarazo que confirmó la espera de su segundo hijo.

Las opiniones sobre su performance dividen las opiniones. Algunos critican su participación haciendo alusión a la falta de energía en el escenario y un mal playback. Por otro lado están quienes le felicitan por tener el valor de presentarse en el show a miles de metros sobre el nivel del suelo estando embarazada.

A pesar de contar con una trayectoria enviable sumando 13 Grammys, hoy es comparada con otra grande de la música que tuvo presentaciones impactantes durante su embarazo sin mostrar la “apatía” que invadió a Rihanna en el escenario: Beyonce.

Empresaria, cantante, actriz y mamá, mostró de lo que esté hecha y que aún tiene mucho que ofrecer arriba del escenario, aunque un regreso a la música no está dentro de sus planes en un futuro inmediato.