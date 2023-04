Roedores inundan la casa oficial del primer ministro de Canadá

Moho, cableado oxidado y tuberías a punto de colapsar, son algunos de los problemas que presenta la casa ubicada en el 24 Sussex Drive.



Durante más de 70 años, el inmueble fungió como morada oficial de los primeros ministros del país, hasta que en 2015 quedó inhabitada.

'An embarrassment to the nation': Former PM Chretien on state of 24 Sussex Drive https://t.co/IO8ltwnpqS pic.twitter.com/G4C1lVPbUd





Por temor a ser señalados de extravagancia, una serie de primeros ministros se negó a autorizar reparaciones en el predio.



Stephen Harper, quien ocupó el cargo de 2006 a 2015, no permitió renovaciones durante su administración para evitar que el contribuyente financiara “alojamientos lujosos”.

24 Sussex Drive, cuando los cadáveres de roedores llenan las paredes y el ático

La residencia del primer ministro de Canadá se está cayendo a pedazos





Cuando Justin Trudeau se convirtió en ministro, decidió habitar junto con su familia Rideau Cottage, en los terrenos de la Casa de Gobierno. Pero se negó a renovar la propiedad.







Las últimas reformas a las que fue sometida la mansión construida en 1868, se completaron en 1951.



Actualmente, el costo estimado por reparaciones asciende a más de $26 millones, lo que corresponde a $36 millones de dólares canadienses.



Pero, de acuerdo a la Comisión Nacional de la Capital (NCC), la agencia federal que administra la propiedad, existe una preocupación aún mayor.



Se trata de una “infestación importante de roedores… que nos deja excrementos y cadáveres entre las paredes y en los espacios del ático y el sótano”, explicaron.

Prime Minister Justin Trudeau’s 35-room mansion on 24 Sussex Drive is infested with rats, carcasses, and feces. On brand for him. https://t.co/gtj2uP8QDz