Rusia libera a la basquetbolista profesional, Brittney Griner

Después de ser prisionera a merced de de Rusia, las autoridades rusas decidieron liberar a la basquetbolista profesional, Brittney Griner.

La estrella del basquetbol femenino, Brittney Griner, fue liberada después de un tenso intercambio de prisioneros entre Rusia y los Estados Unidos. La etapa final de la negociación entre ambas naciones fue en el aeropuerto de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos. Así lo dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, indicando que el intercambio fue entre los prisioneros Brittney Griner y el ciudadano ruso, Viktor Bout, quien se presume es un extraficante de armas.

El presidente Joe Biden y la vicepresidente, Kamala Harris, hablaron por teléfono con la basquetbolista. así lo reveló un funcionario estadounidense, recalcando que en la llamada estuvo, de igual manera, la esposa de Griner, Cherelle. La Casa Blanca publicó una foto de la llamada telefónica. La publicación en Twitter dice:

“Momentos antes de hablar con Britney Griner. Ella está segura, está en el avión y de camino a casa”.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022