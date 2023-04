Ryan Reynolds cumple el último deseo de un fan del Wrexham

El hombre de 45 años, contó a Ryan Reynolds que en enero fue diagnosticado con cáncer de apéndice en estado terminal. Por lo que aquel momento fue bastante emotivo.

Además de poder conversar con Reynolds, el hombre llamado Jay Fear, celebró que el Wrexham haya ganado el ascenso a la Liga de Fútbol.

El histrión que da vida a Green Lantern y Deadpool, obsequió a Fear un guante de la película y lo invitó al set de la tercera entrega del filme que se estrena en 2024.

En un tono reflexivo, Reynolds detalló: “Fue increíble conocer a Jay. Me pregunto si tendría la misma alegría inquebrantable si nuestros roles se invirtieran”.

Originario de Southampton, Fear dijo que su familia recordaría aquel día para siempre.

Y añadió: “Siempre dicen que nunca debes conocer a tu ídolo y este tipo definitivamente es una excepción a eso”, declaró Fear al Sunday Breakfast de BBC 5 Live .

Lograr la reunión fue posible gracias a Bucket List Wishes, organización benéfica del Reino Unido que se dedica a cumplir los sueños de personas en fase teminal.

“Este deseo es el más difícil, tomó la mayor cantidad de horas de voluntariado y costó más en casi diez años de nosotros concediendo deseos”.

Reynolds se había comprometido a organizar su reunión después de enterarse del último deseo del Sr. Fear de ver al equipo de Wrexham y conocerlo .

El intérprete de Deadpool, también mandó un mensaje de video a Jay Fear después de enterarse de su batalla contra el cáncer, indicándole: “Estoy en tu esquina”.

RYAN REYNOLDS sends video message to 45yo Jay Fear, a terminally ill Wrexham fan with lung cancer whose dying wish is to see team play. Fear—a father of two—has received ticket donations, and will be at Saturday's home game & hopes to meet Reynolds. ❤️❤️ pic.twitter.com/PLONV8w0yW

La afición de Fear por el Wrexham, surgió al ver el documental de Disney+ Welcome to Wrexham, donde sobresale la adquisición de Reynolds y Rob Mc Elhenney.

Tras el diagnóstico, hizo una lista de deseos, entre los que destacó ver al Wrexham en vivo y conocer a sus dueños.

A Fear, le acompañaron su esposa y sus hijos, quienes gozaron la victoria 3-1 sobre el Boreham Wood, con lo que el Wrexham volvió a la liga inglesa tras 15 años.

En cuanto a la visita a los estudios Pinewood, donde se rodará la tercera parte de la película del antihéroe, detalló que Reynolds dijo que la filmación inicia en seis semanas.

Aún sin dar crédito a lo que está ocurriendo, Fear añadió que él se encuentra muy agradecido con las muestras de cariño de parte de la organización y el actor.

Y precisó que esto es para su familia, pues desea que ellos recuerden lo que pasó el fin de semana por el resto de sus días.

“Solo espero que este sea un recuerdo central que nunca olvidarán”, concluyó.

"He casually walked across the pitch and give all of us a hug."

Wrexham fan Jay Fear got to meet his hero Ryan Reynolds at the Racecourse on Saturday.

Jay has terminal cancer but says he's staying positive 👇

— BBC Radio Wales (@BBCRadioWales) April 24, 2023