Líderes de Florida revelarán nuevos detalles sobre investigación en ICON Park

Se debate el futuro de ICON Park tras trágico accidente, ¿abrirán de nuevo Orlando FreeFall?

Los líderes estatales planean revelar nuevos detalles sobre la investigación de la muerte de un adolescente en una atracción en el Condado Orange.

Tyre Sampson, de 14 años, murió durante su viaje de vacaciones de primavera este año cuando se cayó de la atracción Orlando Free Fall en el Icon Park.

Los legisladores están presionando para que las atracciones sean más seguras, para que esto no vuelva a suceder.

La atracción de la torre ha estado cerrada desde la muerte del adolescente, hace casi ocho meses.

La comisaria de agricultura de Florida, Nikki Fried, ha presentado una denuncia contra el propietario de la atracción.

Fried tiene previsto dar nuevos detalles sobre la investigación hoy 22 de noviembre.

Los legisladores publicaron un proyecto de propuesta para reforzar las normas de seguridad del estado para las atracciones de los parques de atracciones.

Piden requisitos más estrictos de señalización, formación, sistemas de seguridad e inspecciones aleatorias.

La Comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, presentará hoy, miércoles 20 de julio, una nueva legislación para mejorar la seguridad de los usuarios, mientras continúa la investigación sobre la muerte de Tyre Sampson, de 14 años, en ICON Park.

Fried estará acompañada por otros líderes locales durante una conferencia de prensa virtual.

Las autoridades dicen que se tratará de mejorar la seguridad de los usuarios tras la muerte de Tyre, que se cayó de la atracción FreeFall de Orlando en marzo. Fried afirma que presentará un marco legislativo para mejorar la seguridad de las atracciones y de los usuarios.

El marco de lo que los legisladores planean llamar el proyecto de ley Tyre Sampson reforzaría los requisitos de inspección, mantenimiento y certificación de las atracciones. También exigirá más informes sobre accidentes, señalización de seguridad para los conductores y formación de los empleados.

Cuando se le preguntó si la legislación propuesta se aplicaría a los grandes parques temáticos como Disney y Universal, Fried dijo que no lo haría porque las leyes actuales permiten a los parques más grandes autoinspeccionar sus atracciones.

“La exención para los grandes parques temáticos es una totalmente diferente y para suprimir eso lo tendría que hacer el poder legislativo. Así que creo que la mejor pregunta es si la legislatura tiene el deseo o la voluntad política de hacerlo”, dijo Fried.

Aquí hay puntos adicionales en el marco de la nueva legislación, que incluye siete propuestas centradas en:

(Actualización 20-07-2022)

Actualización del 23-06-2022

La comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, se sentó con miembros de la comunidad para hablar sobre la investigación.

Aunque Fried dijo que no había ninguna información nueva que comunicar, respondió a las preguntas del público y aseguró que su oficina haría todo lo posible para encontrar respuestas.

‘’No vamos a poner un plazo a esto”, dijo sobre la investigación, explicando que su oficina quiere analizar cada detalle para asegurarse de que algo como esto no vuelva a suceder.

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS) se encargó de investigar la seguridad del FreeFall de Orlando tras el accidente del 24 de marzo en ICON Park.

Un informe inicial de la FDACS determinó que un operario de la torre de caída realizó ajustes manuales en el asiento en el que se sentó Sampson, “lo que provocó que fuera inseguro“.

Los ajustes inadecuados permitieron que las luces de seguridad se iluminaran, dijo Fried, lo que permitió que la atracción funcionara, aunque Sampson no estuviera bien sujeto en su asiento.

Durante la reunión del miércoles, Fried dijo que si se había hecho alguna alteración en la atracción, los operadores de la misma deberían haber contactado con el FDACS para que volviera a realizar otra inspección, cosa que no hicieron en este caso.

La comisionada hizo hincapié en el hecho de que su oficina solo tiene autoridad para asegurarse de que las atracciones se adhieren a los manuales de los fabricantes y no es responsable de establecer los parámetros que deben seguir las atracciones.

Explicó que los investigadores están examinando la gestión de la atracción para averiguar si hubo algún problema con los operadores, de modo que la oficina pueda avanzar en el aumento de la normativa.

Su oficina no tiene jurisdicción para determinar si una empresa o individuo es responsable de la muerte de Sampson, añadió Fried.

“Somos un libro abierto”, dijo, prometiendo que su oficina pondrá al día al público con cualquier nuevo hallazgo en este caso.

Fin de actualización del 23-06-2022

La atracción Orlando Free Fall de International Drive lleva meses cerrada, desde que Tyre Sampson, de 14 años, se cayó y desafortunadamente perdió la vida.

Los dirigentes están considerando ahora el futuro de ICON Park. Se está viendo si se tendrá que hacer algunos cambios drásticos en medio de las peticiones para que la atracción sea derribada.

Una de las personas que estará presente en el debate del miércoles es la Comisionada de Agricultura del Estado Nikki Fried.

Ella tiene el poder de cerrar la atracción para siempre.

El senador estatal Randolph Bracy se reunirá con Nikki Fried para discutir el futuro de varias atracciones del ICON Park.

El propio parque ha señalado que esas dos atracciones son de propiedad independiente y que las empresas solo alquilan el espacio en ICON Park.

¿Entonces que sucederá con el futuro de ICON Park?

El departamento de Fried supervisa las atracciones de los parques de diversiones, y está facultado para imponer multas a los propietarios de las atracciones. Así como cerrar e incautar las que supongan un peligro para la salud y la seguridad pública.

La conversación con la comunidad tendrá lugar en el ICON Park el miércoles 22 de junio.

Tendrá lugar solo dos días después de que el Grupo Slingshot anunciara que esperaba reabrir la atracción Orlando Slingshot.

Slingshot Group, propietaria de Orlando FreeFall y Orlando Slingshot, dijo que tiene la intención de reabrir su atracción de estilo tirachinas una vez que reciba las aprobaciones del estado.

MEDIA ALERT: @AttorneyCrump and the father of Tyre Sampson will hold a news conference today at 11:30 a.m. ET, to discuss the newly released autopsy of Tyre Sampson, the 14-yo who tragically fell to his death from the Orlando Free Fall ride at ICON Park on March 24. pic.twitter.com/3k4qUyiWTb

La autopsia reveló que Tyre Sampson pesaba casi 45 kilos más que el límite de peso de la atracción y una investigación estatal determinó que los operadores de la atracción realizaron ajustes manuales para sentarlo.

El padre de Tyre, Yarnell Sampson, estuvo en Orlando para el Día del Padre y dijo que quería que la atracción se cerrara definitivamente.

El senador estatal Bracy dijo que tampoco quiere que se reabra.

Los propietarios de FreeFall de Orlando esperan reabrir la atracción Slingshot en ICON Park una vez que reciba las “aprobaciones necesarias’’del Departamento de Agricultura de Florida.

En una declaración escrita el lunes, un abogado de Slingshot Group dijo: “esperamos reabrir la atracción Slingshot, una vez que tengamos todas las aprobaciones necesarias del Departamento de Agricultura.”

Tanto Orlando FreeFall, la atracción de la torre de caída, como Orlando Slingshot, una atracción tipo tirachinas, llevan cerradas desde marzo de 2022.

Esto debido a la espera de varias investigaciones después de que Tyre Sampson, un jugador de fútbol americano de instituto y estudiante de sobresaliente que estaba de visita en St. Louis (Missouri), se cayera de las sujeciones de la atracción Orlando FreeFall, y posteriormente muriera en el hospital

En la declaración del Grupo Slingshot del lunes, dijeron que la seguridad de sus pasajeros era su máxima prioridad.

Prayers to this boy. So sorry this happened to you little dude. Moments before this the ride operator can be heard joking about asking if the seatbelt is on. As the riders already are going up the ride. #IconPark This is criminal negligence on your part. @iconparkorlando pic.twitter.com/bRdMWXUcNz

— Scott Isbell (@scottisbell_) March 25, 2022