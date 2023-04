“Sé un hombre”: la campaña de Rusia para alistar nuevos soldados

Este llamado, se produce mientras las fuerzas armadas continúan enfrentando enormes pérdidas en la defensa de Rusia, con el objetivo de no bajar la guardia frente a Ucrania.



La invitación explícita del Ministerio de Defensa de Moscú, exhorta a los civiles a dejar sus trabajos ordinarios para combatir “como hombres”, al frente del ejército.



En el metraje de 45 segundos de duración, se observa a hombres trabajando en un supermercado, un gimnasio y un taxi, con una transición en cada uno hacia el ejército.





“¿Este es el tipo de defensor en que soñabas convertirte?”, se lee mientras aparece un guardia en el área de legumbres.



“¿De verdad tu fuerza reside aquí”?, dice el mensaje que coincide con un entrenador de acondicionamiento físico.



“Sé un hombre de verdad”, es la leyenda contundente con que cierra el video de invitación para servir al ejército ruso.

En un acto de subversión, Ucrania responde cambiando completamente el discurso contenido en el video. Los mensajes, lejos de incitar al combate, disuaden de ello.



“No quiero matar niños. No quiero cortar cabezas. No quiero ser responsable de los crímenes de guerra de Putin. Soy un humano. Así que seré uno”, expresa el clip.

Ukraine subverts Russia's mobilization advert: "I don't want to kill kids. I don't want to cut heads off. I don't want to be responsible for Putin's war crimes. You're a human. So be one."



Once again, they're so, so good at this. pic.twitter.com/QToMcAtwBN