Shakira habla en televisión tras su ruptura: entérate dónde ver la entrevista

La artista colombiana con mayor influencia global, Shakira, ha concedido una entrevista exclusiva al periodista Enrique Acevedo. Esta podrá verse hoy por la noche.





Esta aparición, representa su primera interacción con la prensa televisiva después de la separación del exfutbolista y padre de sus hijos, Gerard Piqué.



El duelo, las colaboraciones con otros artistas, los comentarios de los seguidores y detractores en redes sociales, serán algunos de los temas que Shakira revelará esta noche.



Acevedo, quien viajó hasta Barcelona, España, ha compartido a través de su cuenta de Twitter, algunos avances de la conversación que sostuvo con la barranquillera.



Durante la charla, que tuvo lugar en el Hotel Mandarin Oriental, la intérprete de “Monotonía”, lanzó contundentes declaraciones que pueden verse en el adelanto.



Asimismo, aseveró que

“Hay un lugar en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”, dijo Shakira

Lo anterior, refiriéndose a quienes han intentado censurarla o la califican de “exagerada”.









Colaboraciones





A lo largo de 2022, Shakira filtró pistas sobre los motivos del quiebre, dos se leían entre líneas, pues aunque la separación estaba declarada, la razón no quedaba “clara”.



Estas, podían encontrarse en las colaboraciones que sostuvo con Raw Alejandro y Ozuna, dentro de las canciones “Te felicito” y “Monotonía”, respectivamente.



Pero no fue sino hasta la sesión con Bizarrap, en enero pasado, que las acusaciones fueron poco sutiles, lo que generó opiniones polarizadas.



En “Music Sessions #53”, la cantante menciona dentro de las rimas el nombre de su ex pareja, así como el de la actual novia del padre de sus hijos.



Sin olvidar que tampoco se salva quien fuera su suegra y vecina de residencia.



El viernes pasado, una nueva colaboración con Karol G, se sumó a la lista de canciones catárticas, donde ambas hacen lo suyo -con dedicatoria para sus ex.



La canción, que lleva por título “TQG”, acumula 94 millones de vistas desde su lanzamiento, y es actualmente número 1 en tendencias de música.

Otras canciones donde hablaba de Piqué





Fanáticos de la colombiana, aseguran que no es la primera vez que dedicó una de sus canciones al ex defensa del FC Barcelona.



En respuesta a quienes aconsejan a Shakira “pasar la página”, sus seguidores argumentan que no solo en momentos amargos la cantante escribió canciones a Piqué.

Pues han demostrado que desde el momento en que surgió el amor, y a lo largo de la relación ella hizo un reconocimiento público a su ex pareja en muchas de sus letras.





Algunas de estas son:



Loca– Donde aseguran que en la frase: “Yo soy loca con mi tigre”, hace alusión a Piqué.



Dare- En donde menciona: ” Sin tus ojos azules, me muero”.



Broken record- Expresando: “Tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado”.



23- Nuevamente refiriéndose a sus ojos: “Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules”.



La Bicicleta- Aquí claramente dice: “Si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”.



Me enamoré- Donde podría estar mencionando a los hijos que ya tenían: “Contigo yo tendría diez hijos… empecemos por un par”.



Toneladas- En esta canción, hace nuevamente público lo enamorada que estaba de su ex pareja: “Para mí este mundo sin ti no sería más que un mal invento”.





Probablemente existan más canciones dedicadas a Piqué en el repertorio musical de la cantautora. Y seguro hay más por venir.



Por lo pronto, la entrevista exclusiva podrá ser vista hoy a las 11:30 p.m hora de Miami, a través de N+ en nmas.com.mx.