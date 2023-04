Alec Baldwin está libre de cargos penales, regresa a filmar Rust

Comparte en:

Este jueves, la fiscalía de Santa Fe, Nuevo México, retiró los dos cargos contra Alec Baldwin. El actor de 65 años fue acusado por la muerte de Halyna Hutchins en octubre de 2021.





La tragedia tuvo lugar durante el rodaje de ‘Rust’, película protagonizada por Alec Baldwin. Allí, una bala disparada por el actor, impactó letalmente contra la directora de fotografía.



Al deceso, se sumó un disparo que recibió el director del filme, Joel Souza. Por lo anterior, el intérprete enfrentaba dos cargos por homicidio involuntario.



Baldwin había estado practicando los disparos en un rancho de Nuevo México, cuando una de las balas impactó fatalmente a Hutchins e hirió a Souza.



En el próximo mes, el juez tenía previsto resolver si se proseguía con el cargo de “homicidio accidental” contra Alec Baldwin y Hannah Gutierrez-Reed, la encargada de armas.



Gutierrez-Reed, también enfrenta dos cargos de homicidio involuntario. Todavía no está claro si los fiscales también retirarán los cargos en su contra.





El arma utilizada había sido modificada

Cabe precisar que en febrero, Baldwin se declaró “no culpable” durante una comparecencia en video. Allí sostenía que no había jalado el gatillo.

Argumentó, en cambio, que solo había martillado el revolver; un Colt Government .45 con el que disparó a Hutchins. No obstante, una investigación del FBI lo desmintió.



De acuerdo con LA Times, los fiscales se enteraron recientemente de que el arma utilizada en el tiroteo había sido modificada con un nuevo gatillo, lo que haría más fácil un disparo.



Luke Nikas, abogado del protagonista de It’s Complicated y Blind, ya había calificado la acusación contra su cliente como “un terrible error judicial”.



Además, la defensa de Baldwin argumentó que una integrante del poder legislativo no podía formar parte del judicial. La encargada de la acusación era Andrea Reeb.



Dado que Reeb también era congresista republicana en la Cámara Baja de Nuevo México, presentó su dimisión a mediados de marzo.



Así como Reeb, la fiscal de distrito, Mary Carmack-Altwies, aseguraba que el actor no siguió las medidas esenciales del manejo de armas, sino que fue irresponsable en su uso.



Carmack-Altwies subrayó en su momento, que el histrión ejecutó un “peligroso” uso del revólver, lo que mató a Hutchins e hirió a Souza, mientras ensayaba cómo desenfundarlo.



“El señor Baldwin no tenía motivos para creer que había una bala viva en el arma, o en cualquier parte del set de filmación”, dijo Nikas en respuesta a las fiscales.



Y precisó que el actor tenía plena confianza en los profesionales con quienes se encontraba trabajando, por lo que disparó sin la preocupación de que hacerlo fuera fatal.





Libre de cargos y de vuelta al set

Para que Baldwin pudiera haber sido declarado culpable, los fiscales debieron convencer a un jurado de que actuó bajo “negligencia criminal”, esto lo condenaría a 18 meses de cárcel.



Inicialmente, el fiscal de distrito de Santa Fe había agregado un cargo de mejora de armas de fuego, que pudo haber añadido cinco años a su sentencia.



Sin embargo se descartó luego de que los fiscales expusieran que la ley de mejora de armas no estaba vigente cuando ocurrió el accidente.



Los cargos contra Baldwin se retiran el mismo día en que Rust reanuda la filmación. Luego de 18 meses de pausa debido al tiroteo.



Dentro del set, ahora se han prohibido “las armas de trabajo y cualquier otra forma de munición”, así lo comunicó Melina Spadone, abogada de Rust Movie Productions.



Paralelamente, Baldwin ha regresado al rodaje, mientras el viudo de Hutchins asume la producción ejecutiva.



La escena que cambió el destino de la directora de fotografía, ya fue modificada.