Reparten Narcan gratis para combatir las muertes por sobredosis de opioides en Florida

Los departamentos de salud de Tampa Bay reparten kits de Narcan gratis para combatir las muertes por sobredosis de opioides en Florida.

A medida que aumentan las muertes por sobredosis en Florida, en el estado buscan diferentes maneras para combatir la gran problemática que afecta a los residentes día con día.

Como parte de un programa estatal, en Tampa Bay los departamentos de salud han entregado kits gratuitos de Narcan a los residentes para reducir el aumento de las muertes por sobredosis de opioides.

Lo administran como aerosol nasal y tiene la capacidad de revertir una sobredosis de opioides. Cualquier persona mayor de 18 años puede recoger su kit en los condados de Hillsborough, Pinellas y Pasco.

Durante el 2022 ha habido alrededor de 2,000 sobredosis fatales en Florida. Por ello, dieron inicio al programa piloto para ayudar a combatir las muertes a causa de opiáceos.

“Dar naloxona (conocida como Narcan) no es solo ayudar a alguien. No es rehabilitación, no permite que alguien regrese y reutilice, es parte de la adicción y va a suceder, pero les da una segunda oportunidad de ir, buscar tratamiento y seguirlo”.

Informó Marianne Dean, coordinadora de acción junto al Departamento de Salud del Condado de Pinellas.

Una persona muere por sobredosis cada 14 horas en Pinellas

De acuerdo con el grupo de trabajo sobre opioides de Pinellas, en el 2021 una persona murió por sobredosis cada 14 horas en promedio. Para fin de año hubo un total de 484 muertes por sobredosis relacionadas a los opioides.

Además, los datos demuestran que los socorristas del condado de Pinellas recibieron aproximadamente 7,000 llamadas sobre sospechas de sobredosis ese mismo año.

“Las sobredosis del condado de Pinellas van en aumento. Existen muchos programas para ayudar a que las personas reciban tratamiento y reduzcan las sobredosis antes de que ocurran, sin embargo, los datos muestran que realmente no estamos progresando mucho”.

Dijo Dean.

Según la coordinadora, proporcionar Narcan gratis a los residentes salvará vidas.

“En lugar de esperar dos o tres minutos para que llegue el EMS, dejemos que la administración dé la ayuda y pueda resolverlo en 30 segundos”.

Afirmó la coordinadora.

Sin embargo, todavía es importante llamar al 911 ya que el Narcan solo es una solución momentánea.

La ‘recuperación coordinada de opioides’

Por otra parte, han implementado recursos para apoyar a aquellas personas que quieren romper el ciclo de la adicción.

La llamada “Recuperación coordinada de opioides” (CORE por sus siglas en inglés) es la primera que existe en Estados Unidos en términos de recuperación de opioides.

Si necesitas información sobre el tratamiento o servicios para adicciones, llama al 1-888-727-6398 y un representante te atenderá las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Si deseas conocer las iniciativas CORE en el condado de Pinellas, llama al 727-568-8193 o manda un correo electrónico con dirección a PinellasOverdosePrevention@flhealth.gov.