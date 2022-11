Redes sociales

Una sorpresiva noticia salió a la luz, el artista puertorriqueño Anuel, y cantante Yailín, tendrán una hija. Ambos padres revelaron la información en una publicación de Instagram.

SORPRESA: Anuel y Yailín serán padres de una niña

El cantante urbano de Puerto Rico, Anuel AA, reveló una gran sorpresa junto a su pareja Jorgina Guillermo Díaz, quien se le conoce por su nombre artístico “Yailín”. Cabe destacar que Yailín también es una cantante del género urbano, estando junto a Anuel AA desde ya hace algunos meses. El rumor de un embarazo y de una separación se presentó entre todos los fanáticos de ambos cantantes. Sin embargo, la pareja reaparición con mucha más presencia. Tanto Anuel como Yailín, subieron un video a sus redes sociales donde revelan la noticia y se les ve juntos, después de tantas semanas de rumores. Cabe recalcar que algunos medios de comunicación y prensa esparcieron estos rumores entre los espectadores y demás fanáticos.

La publicación de Yailín

Dentro de la publicación, revelan el sexo del futuro bebé, el cual será una niña, y Yailín aprovecha para agradecer a Dios de tener una familia junto a Anuel.

En su escrito, la dominicana dijo lo siguiente:

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento. Superfeliz la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo Anuel”.

La publicación de Anuel

Anuel y Yailín contrajeron nupcias en junio, después de conocerse a finales del 2021.

La publicación de Anuel fue la siguiente:

