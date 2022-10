Tauren Wells cantará durante el fin de semana Rock the Universe

Redes sociales

El multifacético artista compositor con ventas de platino, Tauren Wells, se une a la lista de grandes cantantes de la música cristiana para actuar durante Rock the Universe 2023 de Universal Orlando Resort, durante un fin de semana inolvidable de fe y diversión del 27 al 29 de enero.

El cantante de “Known” subirá al escenario principal el viernes 27 de enero.

El artista diez veces nominado al GRAMMY, se une a la lista de exitosos cantantes cristianos.

Wells lanzó su tercer álbum de estudio, Joy in the Morning, a principios de este año y ha tenido un gran éxito con los exitosos sencillos “Joy in the Morning”, “Fake It ”, “Empty” y “Come Home”, así como apariciones en televisión nacional en Good Morning America y Fox & Friends.

Su sonido único combina música cristiana y gospel contemporáneas con elementos de pop, hip-hop y R&B.

Las actuaciones orientadas al baile y las letras espirituales de Wells reunirán una vez más a los fanáticos de Rock the Universe para una experiencia sin igual.

Anteriormente actuó en el evento en 2020.

Las entradas para el festival de música cristiana más grande de Florida incluyen la entrada a espectáculos espirituales y acceso exclusivo a las atracciones populares de Universal Studios Florida durante el horario del evento.

A partir de $135 por persona, un boleto Rock Your Weekend para 3 parques de Rock the Universe incluye la entrada a ambos eventos de Rock the Universe, más tres días de entrada a un parque temático por día en Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure y Universal’s Volcano Bay .

En el corazón del evento, Rock the Universe apoya los ministerios de grupos juveniles y ofrece precios especiales, paquetes de vacaciones exclusivos, beneficios y oportunidades para grupos de 10 personas o más.

Para comprar boletos y paquetes de vacaciones de Rock the Universe, visite www.RocktheUniverse.com.

Lista de artistas del fin de semana de Rock the Universe 2023 Viernes, 27 de enero Sábado 28 de enero Skillet Zach Williams Tauren Wells Matthew West Rend Collective Anne Wilson Bethel Music Dante Brown Evan Craft We Are Messengers Katy Nichole Cain

