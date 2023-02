Teatro en español en Florida Central, entrevistamos a Teatro for The Soul

Comparte en:

Es hora de que el teatro en español se reconozca dentro de Florida Central, por lo que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Gabriel Villegas, actor y gran promovedor del teatro hispano dentro la zona central de Florida. Villegas es el fundador de Teatro for The Soul, una compañía de teatro que realiza obras acerca de sucesos cotidianos y relevantes para los latinos dentro de Estados Unidos.

Impulsando el teatro en español en Florida Central

En La Prensa FL, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un gran promovedor de las obras de teatro en español dentro de Florida Central. Se trata del fundador de la compañía de teatro llamada “Teatro for The Soul”, quien también es actor, dramaturgo y padre de familia de dos infantes, estamos hablando de Gabriel Villegas.

En esta significante entrevista pudimos preguntarle sobre temas de interés dentro de la comunidad hispana y de sus esfuerzos en apoyar a los migrantes hispanos y extender el acceso al arte escénico.

En esta ocasión sabremos sobre sus inicios y los obstáculos que tiene que enfrentar para promover la actuación dentro de la comunidad hispana de Florida.

Los inicios de Teatro for The Soul

¿Cómo inició su compañía de teatro?

Teatro for the Soul se fundó en el 2017 como resultado de mis estudios graduados en literatura española. Me dediqué a investigar las particularidades del teatro hispanoamericano en los Estados Unidos y me percaté que el teatro hispano en la Florida Central era escaso. Utilizando la experiencia que había adquirido, luego de dirigir un grupo de teatro en una iglesia, decidí fundar una compañía que representara las voces de los hispanos que viven en los Estados Unidos.

En el 2021 me trasladé a la ciudad de Miami donde presentamos nuestras producciones de Microteatro con el Centro Cultural Español. Presentamos Me casé por papeles alrededor de ochenta ocasiones y la crítica fue excelente. Luego presentamos la obra Inglés con barreras y nuevamente recibimos comentarios positivos sobre nuestro trabajo. Hemos sido invitados en numerosas ocasiones a presentar nuestras producciones en centros culturales y en actividades privadas.

A finales de 2022, me trasladé nuevamente a Orlando con la misión de establecer un teatro hispano en la Florida Central.

¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan dentro de Florida Central?

Existen pocas compañías de teatro en español en la ciudad. Los principales obstáculos que enfrentamos es la falta de un espacio fijo donde la comunidad pueda acudir a ver teatro. Nuestro sueño es tener un espacio donde podemos ofrecerle a la comunidad diferentes programas completamente en español. Nuestros proyectos incluyen: campamento de verano, programa de after-school, clases de actuación para niños, jóvenes, adultos y ancianos. Queremos un lugar donde podamos presentar nuestras producciones todos los fines de semana, incluyendo funciones para niños los domingos. Queremos convertir este espacio en un lugar seguro donde las personas puedan explotar su creatividad y sus talentos.

Necesita mayor promoción

¿Creen que el teatro se promueve lo suficiente dentro de la región? Sí, no ¿Tienes alguna propuesta para impulsar el teatro?

El teatro permite la identificación con el personaje. Como dramaturgo, investigo a través de entrevistas formales e informales los problemas que atravesamos los hispanos en los Estados Unidos a diario. Todavía faltan miles de historia por escribir y contar. Nuestra compañía tiene como misión representar la ciudad en diferentes festivales internacionales de teatro. Es por eso que la calidad en el teatro es un detalle que no se debe descuidar. Por eso contamos con artistas profesionales, preparados académicamente en su campo y apasionados por lo que hacen.

Una propuesta que funciona es la inclusión del teatro hispano en la comunidad académica. Por ejemplo, el Departamento de Humanidades de Valencia College, Campus de Osceola incluyó nuestras producciones como parte de su currículo. Los estudiantes podrán ver la obra a precio especial y realizar una tarea sobre la obra. Como educador, me aseguro que las obras que se presentan cumplan con los estándares académicos que requiere el Departamento de Educación del estado de la Florida. Esto le facilita al maestro preparar lecciones relacionadas con la temática que se presente.

La comunidad del teatro

Como parte de la comunidad latina en Florida, ¿qué necesitamos para entrar a Teatro for The Soul?

Regar la voz. A pesar de nuestros intentos publicitarios, reconocemos que las redes sociales tienen un alcance limitado, por lo que hay que implementar estrategias de mercadeo más agresivas.

¿Crees que el Teatro debería de promoverse más en las escuelas de la Florida Central?

Definitivamente. Casi un 50% de los estudiantes de nuestros condados son hispanos. En nuestro intento de fomentar un acercamiento a la literatura clásica, escribí una obra que titulé Don Quijote vs Bad Bunny. En una historia logré converger al personaje más importante de la literatura clásica con uno de los personajes más conocidos de la música popular. Es una obra muy bien escrita y posee un sinnúmero de enseñanzas positivas sobre la amistad, la individualidad y la inclusión social.

¿Qué tanta aceptación de la comunidad tiene el teatro en español?

La cultura hispana es una cultura donde se fomentan las artes desde muy temprana edad. La realidad es que muchos inmigrantes se concentran en trabajar y proveerle a sus familias cuando llegan a este país. Muchos de ellos optan por dejar las artes en sus países y pasan a ser vistas simplemente como un modo de entretenimiento más. Para nosotros el teatro es vital para reanudar conversaciones sobre asuntos críticos que nos afectan como comunidad.

Los apoyos de la federación

¿Cuentan con algún apoyo del estado de Florida?

No, lamentablemente no contamos con el apoyo del estado, ni de los condados, ni de las ciudades. Los acercamientos que hemos realizado hasta el momento han sido infructuosos. Por otro lado, sí hemos recibido el apoyo de los distritos escolares quienes han visto con buenos ojos nuestras propuestas.

¿Creen que dentro del teatro haya discriminación hacia la comunidad de habla hispana?

Alrededor de un 95% de las ayudas que se entregan a las compañías artísticas están dirigidas a la raza predominante.

Sus proyectos para el futuro

¿Cuáles son sus proyectos para este 2023?

Actualmente, estamos girando estas dos producciones en la Florida Central.

Me casé por papeles

Fecha: 17-19 de febrero de 2023

Lugar: Osceola Arts

Precio: $25

Duración: 75 minutos

Autor: Gabriel Villegas

Dirección: Camilo Bedoya

Actúan: Wilderman García

Me casé por papeles narra la historia de Diego, un florista de 35 años que desea cumplir el sueño de su hija de celebrar su quinceañero, pero no tiene dinero. Él acuerda contraer matrimonio con Nadia, una ex reina de belleza y aspirante a actriz de telenovelas a cambio de $20,000. Un giro inesperado amenaza con arruinar sus planes de evadir las leyes de inmigración de los Estados Unidos.

Enlace: https://ci.ovationtix.com/36632/production/1143818

Don Quijote vs Bad Bunny

Fecha: 17-20 de abril de 2023

Lugar: Orlando Shakes

Precio: $25

Duración: 75 minutos

Autor: Gabriel Villegas

Dirección: Camilo Bedoya

Actúan: Wilderman García como Don Quijote, Hillary Bocaranda como Dulcinea y Ernesto Bedoya como Sancho.

Don Quijote descubre el último manuscrito de Cide Hamete Benengeli y se teletransporta al año 2023. Nuevamente, encuentra la oportunidad de armarse caballero, pero esta vez dentro de una sociedad totalmente cambiada. Recluta a un Sancho Panza y a una Dulcinea muy fuera de lo normal, quienes lo acompañarán en esta aventura. Don Quijote desafiará a quien considera es el responsable del caos actual, Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny.

Enlace: https://www.eventbrite.com/e/don-quijote-vs-bad-bunny-tickets-526015966917?aff=ebdssbdestsearch

