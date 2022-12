Terror en Dadeland Mall por tiroteo en Miami

El estacionamiento del Dadeland Mall ocurrió un tiroteo. Se sembró el terror en Miami debido a esta balacera, que tuvo como resultado a una persona herida.

En la noche del lunes pasado, 05 de diciembre del 2022, se suscitó un tiroteo en las inmediaciones de Miami, Florida. La ubicación exacta de este desafortunado evento fue en el Dadeland Mall, y lamentablemente, dejó a una persona herida. El suceso alarmó a los trabajadores, compradores y autoridades que se encontraban cerca de la zona. La hora exacta de la balacera fue a las 21:30 horas del lunes pasado, cuando el centro comercial estaba cerrando.

De acuerdo a lo dicho por los oficiales de la ley, los policías recibieron varios reportes de varios disparos que hubo en el estacionamiento. Cuando los agentes llegaron, encontrarse a un hombre herido de bala en la pierna.

Los sospechosos huyeron de la escena en un vehículo. Así lo indicaron los oficiales de la ley de Miami-Dade.

Álvaro Zabaleta, vocero de la Policía de Miami-Dade, dijeron lo siguiente a los medios de comunicación y prensa:

Cabe destacar que los policías siguieron a los presuntos culpables en una persecución en vehículo, sin embargo, los perdieron de vista. Después de cierto tiempo, hallaron el automóvil en un área de la avenida 147 y la calle 216. De acuerdo a las autoridades:

Los agentes ya se encuentran entrevistando a la persona herida, para obtener mayores informes acerca del suceso. Esto fue lo que explicó Zabaleta ante los medios de comunicación y prensa:

“La razón del altercado no la sabemos. Se sabe que había algún tipo de altercado entre estos 4 o 5 individuos (…) que solamente ocurrió en la propiedad del centro comercial. El centro comercial no tuvo nada que ver con este crimen. No fue ningún tipo de crimen o robo, inclusive el centro comercial ya estaba a punto de cerrar”.