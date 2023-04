Texas pide indultar a sargento que asesinó a tiros a manifestante

La víctima mortal, un manifestante de Black Lives Matter que fue ultimado por el sargento del Ejército de los EE. UU. Daniel Perry, de 28 años.

El pasado viernes, un jurado encontró culpable a Perry por el asesinato de Garret Foster mientras este participaba en una manifestación que tuvo lugar en Austin.

La defensa de Perry argumenta que actuó en defensa propia, mientras que los fiscales aseguran que este instigó la confrontación.

Al respecto, el gobernador de Texas, Gregg Abbott dijo que perdonaría a Perry tan pronto llegara una solicitud oficial a su escritorio.

I am working as swiftly as Texas law allows regarding the pardon of Sgt. Perry. pic.twitter.com/HydwdzneMU

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 8, 2023