The Cure arremete contra las tarifas de Ticketmaster

Robert Smith, vocalista y líder de la banda británica The Cure, ha demostrado su descontento con la boletera Ticketmaster y sus políticas de venta.





Esto, parece hoy tomar un giro inesperado y no por culpa de la agrupación liderada por Smith, sino por las famosas “letras chiquitas” en las tarifas de la boletera.



En días pasados, los seguidores de la alineación denunciaron que al adquirir sus entradas vía Ticketmaster, detectaron un aumento en el costo que incluso duplicaba la tarifa inicial.



Como respuesta, el músico manifestó que se sentía “asqueado” por la acción.

1 OF 2: AFTER FURTHER CONVERSATION, TICKETMASTER HAVE AGREED WITH US THAT MANY OF THE FEES BEING CHARGED ARE UNDULY HIGH, AND AS A GESTURE OF GOODWILL HAVE OFFERED A $10 PER TICKET REFUND TO ALL VERIFIED FAN ACCOUNTS FOR LOWEST TICKET PRICE ('LTP’) TRANSACTIONS…