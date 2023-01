The Last of Us, una buena serie que debes ver

Comparte en:

Después de una larga espera, la serie que todos los amantes de los juegos de video estábamos esperando llegó, The Last of Us ya tiene dos episodios. Los puedes ver en HBO Max, aunque te advertimos que querrás tener toda la temporada disponible una vez que la termines.

The Last of Us es una serie que disfrutarás

HBO lo vuelve a hacer, y creó una serie “live action” con buena trama, gráficos y actuaciones. Todos los amantes de los videojuegos estábamos esperando a que esta serie saliera, ya que sus títulos corresponden a los mejores de la historia (por lo menos, dentro de la industria del videojuego). Se trata de ka serie de The Last of Us, la cual solo lleva dos episodios y ya tiene buenas críticas.

The Last of Us sigue de cerca la historia que se ve en los videojuegos, sobre un mundo posapocalíptico donde dominan los infectados y la humanidad se ha vuelto una total porquería, capaces de todo porque la ley ya no existe. Esta es la trama que los dos episodios han desarrollado hasta este momento, y aunque falta más, podemos decir que la serie es buena, entretenida y satisfactoria.

Malos comentarios contra con The Last of Us

Lamentablemente, no todos opinan lo mismo, y esta serie se ganó algunos comentarios negativos debido al reparto de actores y sus apariencias. Los fanáticos de la franquicia se dividieron en dos, ya que algunos amaron la serie y otros la odiaron. Entre los argumentos para odiarla está la exactitud que hay con la trama mostrada en los videojuegos, porque, en algunas ocasiones, las situaciones cambian, aunque conservan la misma emoción que en el título interactivo.

Independientemente de ser una serie basada en un videojuego, por sí misma ofrece una buena y estructurada historia. Se puede ver el decente trabajo que armaron los escritores, guionistas y creativos para darle vida a los personajes y desarrollarlos de manera humana.

Si bien, no está cargada de emociones constantes, The Last of Us tiene potencial para ser una gran serie, aunque es muy temprano para asegurarlo.

No todo lo que hace HBO es oro

HBO tienen excelentes series, que marcaron la historia de la televisión, sin embargo, siempre hay algún programa realmente malo e innecesario que sacan. Ahora, una serie que está atravesando por muy malos comentarios es Velma.

Este programa animado tiene muchos puntos malos, y casi ningún acierto. Si bien, la serie es entretenida en lapsos muy cortos, llega a ser difícil de ver. Velma es un personaje detestable, está lleno de discursos que buscan ser una sátira, pero no lo logran. Esta serie animada trata de educar a la audiencia, llegando a ser pretenciosa; lo admitimos, puede que llegues a reírte de algunos chistes, pero no tiene una buena trama, la estructura de su narración es pésima y puede que, en muchas ocasiones, la veas de manera forzada, para ver en qué termina la relación entre Daphne y Velma. Su animación y esquema de colores se disfruta, un buen acierto, pero después de ello, ya no tiene nada bueno que otorgar.

Te recomendamos tomar distancia de este programa de streaming, y aproveches el tiempo para visitar grandes joyas, como The Sopranos, Succesion, Better Call Saul, Breaking Bad, y muchas otras más.

