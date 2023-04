The New York Times contra Twitter

Comparte en:

El diario del The New York Times tuvo sus roces con Elon Musk, dueño de Twitter, después de los fuertes comentarios que el magnate le hizo del periódico. Después de esto, la reconocida red social le quitó la marca de verificación al periódico.

The New York Times y sus roces con Twitter

Durante los últimos días, Elon Musk, dueño actual de la famosa red social, Twitter, desató la polémica después de hacer una fuertes declaraciones contra el The New York Times. Elon Musk dijo que el “feed” del reconocido periódico es equivalente a la “diarrea”, sin mencionar mayores argumentos que su opinión. Después de expresar su punto de vista, Twitter decidió retirarle la verificación, también conocida como “la palomita azul”, al perfil oficial del periódico.

Después de ver tal hecho, The New York Times indicó que no pagarían ninguna suscripción de Twitter Blue para obtener la verificación. Es importante recalcar que Elon Musk tiene fuertes opiniones contra el reconocido diario.

Perderán la verificación

Esto sucede después de que varias cuentas de artistas, organizaciones y empresas se preparan para perder sus marcas azules de verificación, ya que ahora se debe pagar una suscripción mensual llamado Twitter Blue. En caso de pagar la cuota mensual, se podrá acceder a un servicio al cliente mejorado. Además de tener la opción de verificarse con la famosa “palomita azul”, y más funciones “premium”.

Durante el 1.º de enero del 2023, Elon Musk compartió sus declaraciones sobre el The New York Times en su perfil oficial de Twitter. El magnate dijo lo siguiente:

“La verdadera tragedia de NYT es que su propaganda ni siquiera es interesante. Su feed es el equivalente a la diarrea y es ilegible.”

De acuerdo al multimillonario empresario, dueño de Tesla y SpaceX, recalcó que el The New York Times podría alcanzar “muchos más seguidores reales si solo publicaran sus artículos principales”.

Les dio tiempo para pagar por la certificación

El dueño de Twitter, Elon Musk, dio un tiempo, que ya finalizó el sábado pasado 01 de abril del 2023, para que los usuarios verificados compraran una suscripción premium o perderían su verificación. El diario The New York Times declaró que no pagaría por la verificación de sus perfiles oficiales.

En respuesta, Musk publicó un tuit el domingo diciendo que quitaría la marca de verificación de la cuenta del Times. Además, emitió comentarios despectivos contra el periódico, el cual ha realizado una amplia cobertura sobre Twitter y ha hablado acerca de fallas en los sistemas de conducción parcialmente automatizados de Tesla, la compañía de vehículos eléctricos de la que también es dueño Musk.

No obstante, otros perfiles del Times, como la sección de negocios y los artículos de opinión, aún conservaban sus marcas azules o doradas el domingo, así como varios reporteros de la publicación.

NYT no piensa pagar por la suscripción

En un comunicado emitido el domingo, el Times afirmó que no tenía planes de pagar la cuota mensual por el estatus de verificación de sus cuentas institucionales en Twitter. Además, declaró que no reembolsaría a los reporteros por la verificación de Twitter Blue en sus cuentas personales. Con excepció de raras ocasiones en las que dicho estatus sea esencial para fines periodísticos.

Por su parte, la agencia Associated Press también comunicó que no pagaría por las marcas de verificación, pero aún las conservaba en sus cuentas el domingo por la tarde.

Cabe mencionar que el costo de mantener la marca de verificación varía desde 8 dólares al mes para usuarios individuales hasta un precio inicial de mil dólares mensuales para una organización, más $50 dólares mensuales por cada cuenta afiliada o de empleados.

Hasta el momento, Twitter no ha respondido a un correo electrónico enviado el domingo con preguntas sobre el retiro de las marcas de verificación del The New York Times.

