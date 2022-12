Legisladores anuncian legislación que prohibiría TikTok en EE.UU.

Legisladores anuncian legislación bipartidista que prohibiría TikTok en EE.UU., entre ellos está el conocido republicano de Florida, Marco Rubio.



Un puñado de legisladores estadounidenses, entre ellos el senador republicano Marco Rubio, anunciaron el martes una legislación bipartidista que prohibiría la aplicación china de medios sociales (TikTok) en Estados Unidos.

Un proyecto de ley similar en la Cámara de Representantes de EE.UU. fue patrocinado por el representante Mike Gallagher y el representante Raja Krishnamoorthi.

La medida aumenta la presión sobre ByteDance, propietaria de la aplicación. Esto en medio del temor de algunos estadounidenses a que la aplicación pueda utilizarse para espiar a los usuarios o censurar contenidos.

Según un comunicado de prensa de la oficina de Rubio, la legislación bloquearía todas las transacciones de cualquier empresa de redes sociales en o bajo la influencia de un “país de preocupación”, como China y Rusia.

Aunque ha habido mucho debate sobre si el gobierno chino está recopilando activamente datos de TikTok, la aplicación plantea una clara vulnerabilidad, dijo a Associated Press el cofundador de Trenchcoat Advisors, Holden Triplett.

Triplett también es un exfuncionario de gobierno del FBI que trabajó en Pekín y contrainteligencia.

Debido a que el propietario de TikTok, ByteDance, es una empresa china, tendría que cumplir con cualquier solicitud potencial de las solicitudes de seguridad e inteligencia chinas para entregar datos. Estas podrían incluir la ubicación y los contactos de los empleados, dijo.

El mes pasado, el director del FBI, Chris Wray, dijo que las operaciones de TikTok en EE.UU. plantean problemas de seguridad nacional. Añadiendo que estaba “extremadamente preocupado” de que Pekín pudiera convertir en armas los datos recogidos a través de TikTok.

TikTok lleva meses en conversaciones con el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos del Gobierno estadounidense para llegar a un acuerdo que proteja los datos de los usuarios de la aplicación, informó Reuters.

El último proyecto de ley llega tras el intento fallido de la administración del expresidente Donald Trump de prohibir la app. Más recientemente, algunos estados, como Dakota del Sur y Maryland, han tomado medidas para prohibir la aplicación en los dispositivos gubernamentales.

El senador estadounidense Marco Rubio, republicano de Florida, arremetió contra TikTok Shop este 26 de mayo. Instando a la Casa Blanca a prohibirle operar en Estados Unidos.

Marco Rubio solicitó lo siguiente a Biden

“Hay que impedir que TikTok Shop opere plenamente en EE.UU.

La Orden Ejecutiva 13873, emitida en mayo de 2019 por la administración de Trump, faculta al Departamento de Comercio de EE.UU. para restringir ciertas “transacciones” de tecnologías y servicios de información y comunicaciones.

Siempre y cuando supongan un riesgo indebido o inaceptable para la seguridad nacional de EE.UU. o la seguridad de las personas de EE.UU. cuando esas transacciones impliquen a “adversarios extranjeros”.”

TikTok Shop inició un programa piloto en otoño de 2021.

Rubio señaló los vínculos de TikTok con el régimen chino como la razón por la que Biden debería invocar la orden ejecutiva que recomendó.

I am banned by China,Nicaragua,Venezuela & now Russia and am running out of totalitarian regimes to offend pic.twitter.com/gh5Cf8ylNH

Tiktok Shop is the new e-commerce. Currently fastest in the world.

A principios del año pasado, volvió a presentar su propuesta de endurecer las normas y aplicar más restricciones a algunos programas y aplicaciones extranjeras, como WeChat y TikTok, por sus conexiones con el régimen chino.

A finales de octubre de 2020, Rubio sacó a la luz la “Ley de Prevención de Plataformas Adversarias (APP)”.

La que “establecería un conjunto de normas y restricciones relacionadas con la protección de datos y la censura que deben cumplir los programas informáticos extranjeros de alto riesgo… para poder operar legalmente en Estados Unidos”.

The @NBA doesn’t like to talk about the billions they make from a China that enslaves Uyghur Muslims and harvests their organs

But they have no problem politicizing a horrific tragedy in America pic.twitter.com/VUXpOBbw7j

— Marco Rubio (@marcorubio) May 26, 2022