TikTok, sus problemas con Estados Unidos y el contenido dañino

TikTok es una de las redes sociales emergentes con mayor éxito en Estados Unidos, llegando a competir, e incluso, ganarle a Facebook, plataforma estadounidense. Sin embargo, a pesar de ser una plataforma con muchos espectadores, el contenido dentro de esta es controversial. Y en algunos casos, llega a calificarse como dañina para las audiencias más jóvenes.

TikTok y Estados Unidos, una lucha constante

Estados Unidos tiene una rivalidad constante contra China, ya que ambos son potencias con ideologías políticas muy contrarias, aunque con prácticas explotadoras y de represión de la libertad muy similares. Ante la llegada de TikTok al mercado de las plataformas de redes sociales, varias aplicaciones tuvieron varios problemas para mantener a sus usuarios, entre ellos, Facebook, Instagram, Twitter y otros más.

Quieren acabar con TikTok

Varias redes sociales trataron de acabar con TikTok, sin embargo, y por más que imiten las funciones del gran red china, no pueden eliminarlo del mercado. Ante ello, a Estados Unidos no le quedó otra opción más que acusarlos de espionaje.

Esta es una frecuente acusación que hace el gobierno estadounidense contra la plataforma asiática, diciendo que TikTok reúne los datos de todos los usuarios del mundo, y los entrega a China, para cualquier estrategia que ellos planeen.

Algo que también hace Facebook

Si bien, esto puede ser una realidad, ya que la plataforma es gratuita y se mantiene gracias a la publicidad que hacen las empresas y, según rumores, por la venta de datos a terceros; esto también es una realidad con Facebook, WhatsApp e Instagram. No debemos olvidar cuando Mark Zuckerberg tuvo un juicio por su gran escándalo con Cambridge Analytica, empresa que ahora esta en las sombras. Esto demuestra una importante contradicción por el tan aclamado deseo de libertad que promueve Estados Unidos.

Demandas contra ByteDance

Hasta este momento, las demandas contra ByteDance son por su posibilidad de ser un servicio de espionaje para la federación China. Sin embargo, hace poco los legisladores de Florida anunciaron su total apoyo a dos proyectos de ley. Estos harían que los distritos escolares del estado impidieran a los alumnos entrar en las plataformas sociales. Esta medida se dirigiría principalmente a escuelas primarias y secundarias, ya que los maestros tienen sus preocupaciones con respecto a la salud y bienestar física y mental de los estudiantes.

Jimmy Patronis, director financiero del Departamento de Servicios Financieros indicó que TikTok y otras redes sociales son como “fentanilo digital” y que son “adictivas e inútiles”. Recalca que las aplicaciones no sirven para promover la educación en los estudiantes.

¿TikTok es dañino?

Las redes sociales son uno de los medios de comunicación e información más accesibles y fáciles de usar, por ello poseen gran número de usuarios. No obstante, no por su masificación, significan que sean “malos”. Existen varias cuentas, páginas y creadores de contenido que ofrecen buena información, entretenimiento o educación dentro de las plataformas. Sin embargo, los contenidos más promovidos por los algoritmos dentro de estas redes sociales suelen ser superficiales, dañinos y promovedores del consumismo. Es habitual que, mientras estamos en nuestro “inicio” se pueda ver contenido relacionado con los siguientes temas:

Productos

Lifestyle

Bailes

Contenidos con temas sugestivos

Retos dañinos

Discursos radicales

Entre muchos otros

Una investigación que aún sigue en desarrollo entre los especialistas

Los daños que producen pueden ser mentales y físicos, ya que son adictivos y generan un efecto de recompensa rápida, lo que mantiene al usuario cautivo.

Para poder detallar de manera precisa los daños que provocan las redes sociales, no solo en los infantes, sino en todos los usuarios, se debe de tomar en cuenta varios aspectos, tales como el entorno social, los contenidos, el algoritmo de cada una de las apps, entre muchos otros. Por esto mismo, este tema es uno de los más importantes entre los investigadores y especialistas, afirmando que sí existe una adicción a las redes sociales. Hasta ahora, el único término aceptado y usado de manera global y que se acerca a la adicción a las redes sociales es la nomofobia, el cual es la fobia a no tener el celular o no tener internet disponible.

