Tiroteo masivo en Alabama deja 4 muertos y varios heridos

Hasta ahora se ha confirmado la muerte de cuatro personas en el tiroteo masivo que se suscitó la noche del sábado en Alabama.





El incidente ocurrió en una fiesta donde se celebraban los 16 años de una persona. El tiroteo masivo dejó también varios heridos que ya fueron atendidos por médicos.



La fatídica noche del tiroteo tuvo lugar dentro del Mahogany Masterpiece Dance Studio, en la ciudad de Dadeville, que tiene una población de 3 200 habitantes.



Las detonaciones se escucharon alrededor de las 22:30, informó a medios locales el sargento Jeremy Burkett.

"There were four lives — not fatalities, lives — there were four lives tragically lost in this incident. And there's been a multitude of injuries."



— Alabama Law Enforcement Agency Senior Trooper Jeremy Burkett giving an official update on Dadeville, Alabama, mass shooting pic.twitter.com/ov5wEPtWvp — The Recount (@therecount) April 16, 2023

“Se perdieron trágicamente cuatro vidas en este incidente y ha habido una multitud de heridos”, detalló Burkett en conferencia de prensa.

A la conferencia, también acudieron el jefe de Dadeville, Jonathan L. Floyd y la gobernadora estatal, Kay Ivey.

At a 10 a.m. press conference, Senior Trooper Jeremy Burkett said anyone with tips is asked to call 1-800-392-8011. Officials did not take questions during the press conference, and did not say whether anyone is in custody in connection with the shooting.https://t.co/Apegu2FeZ2 — AL.com (@aldotcom) April 16, 2023

“Es algo que ninguna comunidad debería tener que soportar. Solo les pido paciencia. Va a ser un proceso largo, pero solicito sinceramente sus oraciones”, dijo Floyd.



Visiblemente afectada, la gobernadora secundó a su compañero y externó su sentir. “Esta mañana, lloro con la gente de Dadeville y mis compatriotas de Alabama”, compartió.

Muchas de las víctimas eran adolescentes

El pastor Ben Hayes, capellán del Departamento de Policía de Dadeville y del equipo de fútbol de la secundaria local, dijo que la mayoría de las víctimas eran adolescentes.



“Conocí a muchos de estos estudiantes. Dadeville es un pueblo pequeño y esto va a afectar a todos en esta área”. Añadió que uno de los fallecidos era uno de sus atletas.



Hasta el momento, no ha habido confirmación sobre lo que condujo al tiroteo masivo, tampoco se sabe si un sospechoso ha sido detenido.

La fatídica noche se suma a una lista de más de 140 tiroteos en EE. UU. en lo que va de 2023

El incidente de Alabama sigue a un tiroteo el mismo día en un parque en Louisville, Kentucky, donde murieron dos personas y otras cuatro resultaron heridas.

¿Por qué Estados Unidos es el país con más tiroteos masivos?

Facilidad para conseguir armas, una de las claves en los tiroteos masivos



En lo que va de 2023, más de 140 tiroteos masivos han ensombrecido a los Estados Unidos. En el caso particular de Dadeville, los habitantes concuerdan en su sorpresa.





Al ser un lugar tranquilo y donde la mayoría de sus habitantes se conocen, les resulta inusual el acontecimiento de la noche del sábado.

This morning, I grieve with the people of Dadeville and my fellow Alabamians. Violent crime has NO place in our state, and we are staying closely updated by law enforcement as details emerge. — Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) April 16, 2023

La delincuencia armada NO TIENE lugar en nuestro estado, y estamos siendo actualizados de los acontecimientos por las agencias policiales”, escribió la gobernadora en Twitter.