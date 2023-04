Todo lo que debes saber de la nueva estación de Brightline en Orlando

Se prevé que las operaciones de Brightline entre las ciudades Orlando y Miami, inicien junto con el verano, mientras que la venta de boletos arrancará el próximo mes de mayo.



El recorrido de apenas tres horas entre una ciudad y otra, dará a los floridanos una alternativa de movilidad moderna, confortable y de última generación.



Cuando el servicio entre Orlando y Miami comience a operar, se ofrecerán 16 viajes diarios de ida y vuelta, con partidas cada hora.



Además, los trenes contarán con paradas intermedias entre las estaciones West Palm Beach, Boca Ratón, Fort Lauderdale y Aventura, las cuales ya están en función.



Vanessa Alfonso, portavoz de la compañía, compartió con Univisión Orlando que el servicio alcanzará velocidades de 125 mi/h, por lo que el tráfico y clima no serán problema.





Encontrarla será muy sencillo, pues su amarillo característico es visible desde la Terminal C del Aeropuerto Internacional de Orlando, ubicándose justo al lado.



Después de cruzar el túnel de seguridad, los viajeros serán recibidos por una estación de dos pisos, con servicios Premium, como un espacio de consumo y souvenirs.





La experiencia de compra, se eleva incluso en la adquisición de los tickets, pues podrán obtenerse mediante servicio a cliente o en quioscos de autoservicio intuitivos.







Patrick Goddard, presidente de Brightline, precisó que la experiencia a bordo del tren, es equiparable a la de un alojamiento de lujo, con amenidades superiores.



Destacó que los pasajeros podrán encontrar comodidades como el Premium Lounge, el Smart Lounge, un bar, espacios comerciales, además de confortables asientos de cuero.



Para los viajeros de trabajo y nómadas digitales, saber que el tren cuenta con Wi-Fi, así como puntos de carga para dispositivos móviles, será un valioso plus.







Se ofrecerán dos tipos de servicio, permitiendo un viaje asequible pero cómodo en caso de la categoría Smart, o bien, la posibilidad de pagar un extra para recibir más, con Premium.



Smart– Ofrece cómodos asientos, conectividad Wi-Fi, además de puertos de carga para dispositivos electrónicos.

Costo: $79 (Orlando / Miami)



Premium– Además de lo anterior, incluye acceso a una sala VIP con aperitivos y bebidas de cortesía, donde también se encuentra un área de juegos infantiles. Los pasajeros contarán con equipaje facturado gratuito, embarque prioritario y un vagón exclusivo.

Costo: $149 (Orlando / Miami)

