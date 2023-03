Todos esperan regreso triunfal de Damar Hamlin al emparrillado

Comparte en:

Todos esperan expectantes el momento en que inicie la nueva temporada en la NFL y con eso, el esperado regreso del jugador Damar Hamlin.

Esperan regreso de Damar Hamlin

Sean McDermott, entrenador de Buffalo Bills, afirmó el domingo pasado que espera que Damar Hamlin regrese al emparrillado para esta temporada.

“Si podemos obtener la autorización completa y él siente que está listo para hacerlo, será otra gran sonrisa en su historia. No solo porque recuperó su vida, sino porque recuperaría su carrera”, dijo McDermott.

En cuanto a su salud, ya tiene luz verde para regresar al emparrillado. Hace un mes, el director médico de la NFLPA, el Dr. Thom Mayer, indicó que estaba seguro de que Hamlin volverá.

“Les garantizo que Damar Hamlin volverá a jugar al fútbol profesional”, dijo entonces.

A finales de enero, Hamlin realizo su primera declaración acerca de su recuperación, lo que sucedió en ese Monday Night Football y lo que viene.

“Creo que era importante para mí esperar y hablar públicamente en el momento adecuado, ya que era mucho para procesar dentro de mí mismo, mentalmente, físicamente, incluso espiritualmente, ha sido mucho para procesar”, declara Hamlin.

Hamlin fue hospitalizado el 2 de enero y dado de alta el 11 del mismo mes, por lo que continuo su recuperación desde casa. Una forma en la que mucha gente decidió mostrar su apoyo fue a través de donaciones a su Chasing M’s Foundation Community Toy Drive.

Desde el incidente, la fundación ha recaudado más de 9 millones de dólares en apoyo a su trabajo en la comunidad.

“Pero no puedo expresar lo agradecido que estoy por todo el amor, todo el apoyo y todo lo que me ha llegado.

Creo que lo que me pasó en Monday Night Football es un ejemplo directo de cómo Dios me utiliza para compartir mi pasión. Mi amor directamente desde mi corazón con todo el mundo, y puedo devolvérselo a los niños y a las comunidades de todo el mundo que más lo necesitan. Y ese ha sido siempre mi sueño, lo que siempre he defendido y lo que sigo defendiendo”.

Hamlin agradece el apoyo de todos

“Desde que me convertí en un Buffalo Bill no ha habido más que amor y apoyo genuinos, no solo para mí, sino para la situación de todo el mundo, fuera cual fuera. Bills Mafia saltó detrás de él y dio 110 por ciento de apoyo y amor.

Y con esto que me pasó, no sentí nada menos que el amor, y realmente me ayudó a mantenerme animado para superar los momentos más difíciles y los tiempos más duros”, dijo Hamlin.

Tras la emergencia médica de Damar Hamlin en el campo, la NFL ha anunciado el lanzamiento de The Smart Heart Sports Coalition. Abogará por políticas vitales para prevenir la muerte por paro cardiaco súbito de los atletas de secundaria.

“A toda la organización de los Bills y a mis hermanos, que hicieron una prioridad levantarme espiritualmente, mentalmente y de todas las formas posibles, contactando todos los días para ver cómo estaba, llamando, enviando mensajes de texto, simplemente comprobando cómo estaba, sin importar la situación.

Estoy orgulloso de formar parte de este equipo. Estoy orgulloso de poder llamarlos mis hermanos”.

Hamlin feliz de ser un Buffalo

“A la ciudad de Cincinnati, a los Bengals y a toda la NFL, por dejar de lado la lealtad al equipo para apoyar la vida de un niño y la humanidad de un jugador que viste de azul Buffalo.

Pusiste la humanidad por encima de la lealtad al equipo, mostraste al mundo la unidad por encima de la división. No me sorprende, pero estoy profundamente agradecido, y estaré siempre agradecido y en deuda con ello”.

