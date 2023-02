Tom Brady anuncia su retiro del futbol americano, por segunda ocasión

El famoso deportista de alto rendimiento, Tom Brady, anunció que ya es una realidad su retiro dentro del futbol americano. El deportista y la misma NFL, comunicaron la noticia en sus diferentes redes sociales.

Este febrero del 2023 inició con una noticia sorprendente dentro del futbol americano, y se trata del retiro del famoso deportista de alto rendimiento, Tom Brady. Esta no es la primera vez que dice que se retirara, ya que anteriormente lo había declarado ante los medios, sin embargo, nunca lo cumplió.

Ahora, tras algún tiempo después de su declaración, ha decidido retirarse de manera definitiva. La NFL publicó un tuit en honor a este quarterback galardonado:

. @TomBrady walking off the field for the final time. ❤️ pic.twitter.com/gv5PmG7Qsm

En el video se puede ver a Tom Brady caminando fuera del campo por última vez, convirtiéndose en un recuerdo que muchos fanáticos llevarán en su corazón.

Ante esto, Tom Brady pudo expresar lo siguiente en redes sociales:

“Mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis competidores, podría seguir para siempre, hay demasiados. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada. Los amo a todos”.

Tom Brady, quien fue quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, y quien ganó alrededor de siete Super Bowls, anunció su retiro a través de su cuenta de Twitter y dijo que esta vez “sería para siempre”.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023